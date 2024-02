Vous cherchez à vous équiper en box Fibre et vous lorgniez du côté de chez RED by SFR avec son offre dédiée. Voici les choses à savoir avant de craquer.

On ne présente plus l’opérateur 100% en ligne de SFR, RED… By SFR. Côté box Fibre et ADSL et à la manière d’un Sosh, celui-ci présente plusieurs avantages comme de proposer des formules sans engagement, mais surtout des tarifs attractifs pour une connexion fibre à domicile, du moins en théories, si l’on n’est pas trop gourmand sur les options.

Une box à la carte

À l’origine, la RED Box de RED by SFR se positionne comme une offre internet d’entrée de gamme, offrant un débit en fibre tout à fait satisfaisant avec 500 Mb/s que ce soit en téléchargement ou en envoi. Ce n’est en fait ni plus ni moins qu’une SFR Box 7 que SFR recycle pour son offre Low cost un peu à la manière d’une Livebox 5 chez Sosh.

En tant que représentante de cette catégorie, elle présente une compatibilité exclusive avec la norme Wi-Fi 5 qui est capable de fournir une couverture intérieure robuste, offrant un signal pouvant s’étendre sur une distance de 35 mètres. Cependant, il est important de noter que des obstacles physiques tels que les murs ou les cloisons peuvent affecter la performance du signal. Pour les personnes seules ou les couples vivant dans un appartement, cette norme Wi-Fi est généralement suffisante pour garantir une connexion internet sans fil de qualité. En revanche, pour les résidences plus spacieuses, les maisons ou les foyers où plusieurs utilisateurs se connectent en Wi-Fi et nécessitent des débits élevés, opter pour une connexion en Wi-Fi 6 est vivement conseillé. Heureusement, l’opérateur propose une option à 7 €/mois vous permettant de profiter du Wi-Fi 6 couplé à une montée en débit en fibre allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement ou en envoi. Ce passage se fait par l’intermédiaire d’un changement de box avec la SFR Box 8, la même que l’on retrouve sur l’offre SFR Fibre Power.

Encore une fois, RED donne le choix, mais au détriment tout de même d’une montée en prix qui peut s’avérer être un frein pour la cible principale de cette offre.

La téléphonie fixe à l’internationale : la vraie valeur ajoutée

L’offre de téléphonie de Red by SFR se distingue de la concurrence pour plusieurs raisons, notamment en ce qui concerne les appels vers l’international. L’opérateur offre, en effet, les appels illimités vers de nombreux pays étrangers, même hors Europe et DOM comme c’est le cas chez Sosh par exemple. Dans le lot, on a des pays comme les USA et le Canada avec des appels vers les fixes et les mobiles totalement gratuits. En revanche, cela s’arrête à une petite sélection de pays, la même que chez SFR. Il faut donc être vigilant et consulter les pays concernés, surtout qu’il n’y a pas d’autres options payantes pour ouvrir cette possibilité à d’autres destinations.

Box TV chez RED

SFR propose un bouquet de chaines TV (celles de la TNT) visionnable même sans avoir de décodeur TV. Si l’on ne souhaite plus, Il faut pour ceci souscrire à une option payante à 3 euros par mois pour obtenir un boitier TV et 3 euros mensuels en plus pour passer à 100 chaines TV, ce qui est moins que chez Sosh qui monte jusqu’à 140 chaines avec la même option.

Le boitier TV en option

RED a fait le choix de la fourniture du SFR TV connect en souscrivant à l’option décodeur. Ce décodeur fonctionne sous Android TV avec une surcouche maison aux couleurs de SFR comme du côté de chez Bouygues Télécom avec sa Bbox 4K HDR. On est tout de même pas en face d’un monstre de puissance ni d’originalité en termes de design puisque la box ressemble quasi traites pour trait à la Mi Box TV de chez Xiaomi avec quasi les mêmes caractéristiques techniques qui permettent tout de même d’afficher de la vidéo jusqu’en 4K60 avec une compatibilité HDR. En dehors de ça, rien de bien impressionnant, mais cela fait largement le boulot si vous ne disposez pas déjà) d’une TV connectée.

La Box Fibre chez RED : est-ce que ça vaut le coup ?

La Box Fibre de RED by SFR n’est peut-être pas l’offre la plus agressive en termes de rapport qualité-prix du marché, surtout si l’on compare à ce que propose Sosh sur le même créneau. Cependant, elle est idéale pour les personnes à la recherche d’une connexion Internet abordable et sans prise de tête, tout du moins si l’on s’en tient à l’offre sans options.