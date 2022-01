3 solutions efficaces pour stopper le démarchage téléphonique sur le compte formation CPF

Si comme moi, vous en avez ras le bol d'être démarché par téléphone pour votre compte formation, voici trois solutions efficaces pour limiter et stopper ces appels et SMS.

Si vous n’avez pas reçu un SMS frauduleux ou un appel pour vous rappeler de consulter et dépenser ses droits à la formation… vous êtes chanceux. Depuis que le compte personnel formation a été créé en 2014, vous pouvez transformer votre crédit en une formation d’un seul clic. C’est simple et cela peut vous permettre d’accéder à différentes formations, dont le permis de conduire.

Cependant, ce mécanisme a donné des idées à des organismes de formation malfaisants qui arrivent à voler vos crédits en subtilisant vos accès. Même s’il est précisé sur le site du CPF, « pour utiliser votre compte formation un seul site officiel moncompteformation.gouv.fr. Pour éviter d’être piraté, ne communiquez jamais vos identifiants (numéro de sécurité sociale ou mot de passe) », des milliers de personnes se font avoir et surtout les sollicitations sont permanentes. Plusieurs SMS et appels par jour… avec plein de tentatives d’arnaques.

Une nouvelle réglementation va interdire le démarchage téléphonique. En attendant, voici trois solutions pour vous protéger, l’objectif de diminuer et même stopper ces sollicitations.

Orange Téléphone

Ne vous fiez pas au nom de l’application, vous pouvez l’utiliser, quel que soit votre opérateur mobile. L’application est gratuite, sans publicité, et elle fonctionne à la fois sur Android et iOS. Elle offre toutes les fonctions basiques comme la protection contre les appels indésirables, l’annuaire inversé, l’identification des numéros surtaxés, etc.

Orange Téléphone Télécharger Orange Téléphone gratuitement APK

Sur iOS, pensez à bien donner les autorisations nécessaires à l’application pour fonctionner. Il faudra vous rendre dans Réglages > Téléphone > Blocage d’appels et identification, après avoir téléchargé et lancé l’application une première fois.

Téléphone de Google

Si vous êtes sur Android, vous pouvez profiter de l’application qui était avant destinée aux Pixel. Vous pouvez désormais l’utiliser sur votre téléphone Android, quel que soit la marque du fabricant, cette application remplacera l’application de base qui vous sert à passer des appels.

Téléphone de Google Télécharger Téléphone de Google gratuitement APK

Elle offre des protections antispam efficaces, en plus d’être intuitive.

Bloctel

Bloctel est un service qui a été lancé par les autorités en juin 2016. Avec lui, on peut mettre un numéro de téléphone, fixe ou portable, sur une liste rouge qui empêche en principe les démarchages commerciaux non sollicités. Bloctel est un mot-valise qui désigne d’ailleurs le blocage téléphonique. Cette liste rouge n’est toutefois pas en mesure de répondre à toutes les situations.

Bloctel fournit dans son espace des outils pour signaler des démarchages publicitaires qui semblent ne pas respecter votre présence sur liste rouge. Ces alertes sont ensuite remontées à la DGCCRF (direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), qui peut déclencher des enquêtes.

Nous vous conseillons donc de vous inscrire sur Bloctel.

