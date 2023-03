ChatGPT vient d’arriver sur Apple Watch et c’est déjà un succès

L'intelligence artificielle d'OpenAI est désormais accessible sur l'Apple Watch grâce à watchGPT, une application publiée par un développeur néerlandais le mardi 7 mars dernier. Si elle ne révolutionne pas le service proposé par OpenAI, l'intégration de ChatGPT sur la montre connectée d'Apple permet de simplifier la saisie de textes longs.

Après les moteurs de recherche, les suites bureautiques ou les jeux vidéo, il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir arriver ChatGPT sur l’Apple Watch. Depuis le mardi 7 mars, l’application watchGPT est disponible sur l’app store de la montre connectée d’Apple. Elle permet donc d’utiliser l’intelligence artificielle d’OpenAI pour générer des réponses complexes directement depuis son poignet.

À peine sortie, l’application créée par le développeur néerlandais Hidde van der Ploeg est déjà l’une des plus achetées de l’App Store pour iPhone et iPad : watchGPT est première du top payant ce jeudi 9 mars dans la version française du magasin d’applications (et très bien classé dans le top étasunien).

Générer de longues réponses sans sortir son iPhone

L’application fonctionne comme tel : une fois ouverte, watchGPT vous propose de lui demander « n’importe quoi », soit en tapant sur le minuscule clavier de l’Apple Watch, soit en posant votre question à l’oral. Un message précise ensuite que l’application « réfléchit » puis affiche la réponse générée, défilable avec la couronne de l’Apple Watch. Ce nouveau service permet enfin de partager ce texte par SMS, messagerie instantanée, e-mail ou sur les réseaux sociaux.

Dès lors, watchGPT démontre l’aspect pratique d’accéder à ChatGPT sur une montre connectée : vous pouvez demander à l’IA de générer du texte très long sans avoir à taper sur sa montre ou sortir son téléphone. C’était déjà possible avec des assistants vocaux comme Google Assistant, mais le niveau de compréhension de la demande et de complexité du texte produit est ici plus avancé.

Il est également possible d’ajouter un raccourci vers watchGPT sur le cadran horaire principale via le système des « complications » d’Apple.

Plusieurs fonctionnalités à venir

Si watchGPT est pour l’instant limitée à une seule question à la fois — indépendamment les unes des autres — le développeur néerlandais prévoit d’intégrer un système de conversation continue, comme pour le chatbot intelligent d’OpenAI. D’autres améliorations sont également annoncées, selon le site spécialisé 9to5Mac, telles qu’un historique des questions et réponses ou une option pour faire lire la réponse par une voix de synthèse.

L’application assure également qu’elle ne collecte aucune donnée, bien que votre usage de ChatGPT nourrisse l’intelligence artificielle pour l’améliorer. watchGPT est disponible en français, anglais, néerlandais et espagnol au prix unique de 5 euros et nécessite d’être au minimum sous iOS 13.

Apple face à ses contradictions

Fait étonnant : l’âge minimum d’usage indiqué est de 9 ans et plus sur l’App Store, alors qu’Apple a récemment bloqué la mise à jour d’une application intégrant ChatGPT sous prétexte qu’elle n’était pas classée comme « 17 ans et plus ». Une énième contradiction qui illustre le flou de la politique de l’entreprise sur l’intégration d’IA dans les services disponibles sur ses plateformes.

