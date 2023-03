AppStore : Apple se méfie de ChatGPT, mais n’est pas équitable dans son traitement

Apple semble se méfier des intelligences artificielles. Jeudi 2 mars, le Wall Street Journal rapporte que l'entreprise a interdit une mise à jour sur l'App Store de l'application de courriels BlueMail qui intégrait ChatGPT. Un changement de politique contradictoire, selon son cofondateur.

La nouvelle est tombée une semaine après que l’entreprise ait envoyé sa mise à jour à l’App Store. Dans un message adressé aux développeurs de l’application d’e-mail BlueMail, le comité d’examen du magasin d’applications d’Apple refuse de valider leur nouvelle mise à jour. En cause : l’ajout de l’intelligence artificielle ChatGPT dans l’application pour rédiger automatiquement ses courriels.

La cause du courroux d’Apple est énoncée clairement dans ce message : « Votre application inclut du contenu généré par l’IA mais ne semble pas inclure de filtrage de contenu pour le moment », cite le quotidien économique Wall Street Journal, qui rapporte l’affaire le jeudi 2 mars.

La fonctionnalité ajoutée à l’application pour iPhone, iPad et Mac ne semble pourtant pas problématique à première vue. Concrètement, BlueMail propose à ses utilisateurs de tirer parti des capacités de génération de texte de ChatGPT (une intelligence artificielle créée par OpenAI et populaire pour ses capacités à imiter l’écriture humaine) afin de rédiger automatiquement des e-mails en se basant sur leurs contacts et rendez-vous d’agenda.

Check out BlueMail GEM AI in action as it generates an email addressing Apple's unfair conduct. Apple persists in blocking the @bluemail update, and this has led to frustration among consumers who are unable to enjoy it fully. pic.twitter.com/ELsz6DNdnk

Or, pour l’équipe de modération de l’App Store, l’utilisation du service d’OpenAI comporte un risque : produire volontairement ou involontairement du contenu qui ne serait pas approprié pour tous les âges, alors que BlueMail est classée comme adaptée dès 4 ans sur le magasin d’applications d’Apple. Une décision probablement liée aux dérives de ChatGPT intégré au moteur de recherche Bing de Microsoft.

L’entreprise a donc bloqué la mise à jour et demande aux développeurs de changer la catégorie d’âge du client d’e-mail à 17 ans et plus.

Si la solution semble simple, ce petit changement aurait de grandes conséquences pour BlueMail. Au-delà de réduire les chances de l’application d’être découverte dans l’App Store, cette étiquette « 17 ans et plus » est généralement réservée aux services contenant des insultes, du sexe ou des propos liés aux drogues.

Cette solution est donc refusée par le cofondateur de BlueMail, Ben Volach, qui pointe du doigt les contradictions d’Apple : dans une publication sur le réseau social Twitter, il affirme que d’autres applications de l’App Store utilisent du texte généré par IA sans être soumises à cette restriction : « Si Apple a une nouvelle politique concernant l’IA, elle devrait être rendue publique et appliquée à tous les développeurs d’applications de la même manière ».

If Apple has a new policy regarding AI, it should be made public and applied to all app developers equally as Tim Cook testified in the congressional hearing.

Apple must not prevent any disruption in BlueMail's functionality and the launch of our innovative AI service. pic.twitter.com/XKWgXJXwX8

— Ben Volach 💎 (@benvol) March 2, 2023