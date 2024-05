Encore un service de streaming qui monte ses prix

Crunchyroll annonce une augmentation de ses prix. Est-ce que cela signifie que l'animation japonaise en streaming devient trop chère ?

Les fans d’animation japonaise vont être déçus d’apprendre que Crunchyroll, l’un des services de streaming les plus populaires pour ce type de contenu, a augmenté ses prix. Cette tendance suit celle d’autres services de streaming tels que Netflix, Disney+ et Prime Video. Mais est-ce que cela signifie que l’animation japonaise en streaming devient trop chère ?

Crunchyroll, un service de streaming d’animation japonaise

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Crunchyroll, il s’agit d’un service de streaming vidéo spécialisé dans l’animation japonaise. Crunchyroll appartient à Sony Corporation et propose une grande variété de séries et de films d’animation japonais. Avec ADN, qui est un ancien du groupe Crunchyroll, ces deux services sont les plus populaires pour les fans d’animation japonaise en France.

Des prix en hausse

Crunchyroll a annoncé une augmentation de ses prix. L’abonnement Mega Fan, par exemple, passe de 6,49 euros à 7,99 euros. Désormais, Crunchyroll propose deux offres : une offre limitée à 5,99 euros par mois, qui ne permet pas le mode hors ligne, le streaming sur un seul appareil à la fois, ni l’accès à Crunchyroll Vault (des jeux), et une offre à 7,99 euros par mois (ou 79,99 euros par an, soit 16 % de réduction), qui permet le mode hors ligne et le streaming sur plusieurs appareils en même temps.

ADN, une alternative à Crunchyroll

ADN, quant à lui, propose deux offres : une offre à 6,99 euros par mois, équivalente à l’offre Mega Fan de Crunchyroll, et une offre à 14,99 euros par mois, qui permet de télécharger des séries tous les mois (bien plus qu’un mode hors ligne, c’est du téléchargement). Cette deuxième offre peut sembler chère, mais elle permet de télécharger des séries tous les mois, ce qui peut être intéressant pour les fans qui souhaitent regarder leurs séries préférées sans connexion internet.