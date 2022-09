3 mauvaises surprises qu’Apple n’a pas révélées à sa conférence

Loin des apparats de la conférence Apple de septembre, on découvre plusieurs mauvaises surprises en lisant les petites lignes. Voici trois choses à retenir sur l'iPhone 14, les AirPods Pro 2, mais aussi les autres produits Apple.

Il y a ce qu’Apple dévoile sur scène lors de sa conférence et il y a ce que la marque dévoile discrètement sur son site entre quelques petites lignes. Derrière les grandes annonces, on fait le point sur plusieurs points à connaitre sur les nouveaux produits Apple, et certains anciens.

L’accès aux satellites sera payant

L’une des fonctions phares des nouveaux iPhone, c’est la capacité de se connecter directement à un Satellite pour appeler les secours. Du moins, ce sera le cas aux États-Unis et au Canada dans un premier temps à partir de novembre.

Dans les petites lignes du communiqué de presse officiel d’Apple on découvre que cette connexion satellite conçue pour sauver des vies sera « gratuite pendant deux ans ». Autrement dit, si vous gardez votre iPhone plus de deux ans, il faudra passer à la caisse pour continuer de bénéficier de cette fonction de sécurité. Un élément qui risque de faire grincer des dents à partir de 2024 si l’on découvre que des vies auraient pu être sauvées si l’option avait été payée et activée.

Apple ne communique pas sur le prix de l’option satellite après ces deux ans. Peut-être que la firme changera sa position d’ici là pour continuer de proposer cette fonction gratuitement. Pour le moment, elle ne s’y engage pas et n’en prends pas le chemin.

La dragonne des AirPods Pro 2 est en option

Parmi les nouveautés annoncées sur scène par Apple pour sa 2e génération d’écouteurs Apple AirPods Pro, il y avait des changements pour le boitier de recharge. Le nouveau boitier a le droit, par exemple, à un haut-parleur qui peut émettre un son pour retrouver plus facilement ses écouteurs.

Apple a aussi ajouté un emplacement pour attacher une dragonne à son boitier. La marque a mis beaucoup en avant cette possibilité pendant la présentation des AirPods Pro 2. Sauf que voilà, la dragonne ne sera pas présente dans la boite à l’achat des écouteurs.

L’Apple Store référence pour le moment une dragonne de la marque Incase pour 14,95 euros. Voilà encore un élément qui pourrait faire grimper la facture.

Apple augmente les prix de l’iPhone SE et des AirPods 3

Les nouveaux produits dévoilés par Apple sont très chers. Aucun des nouveaux iPhone 14 n’est lancé en dessous de la barre des 1000 euros et l’Apple Watch Ultra arrive à 999 euros. La petite, mauvaise, surprise c’est que le reste du catalogue a aussi le droit à des augmentations de prix.

Les AirPods 3 qui ont été lancés à 199 euros sont désormais vendus 209 ou 219 euros selon que l’on prend un boitier MagSafe ou non.

L’iPhone SE (2022) qui était déjà très cher à son lancement à 529 euros, passe désormais à 559 euros et s’approche dangereusement de la barre des 600 euros. Pour un smartphone proposant encore Touch ID et le design de l’iPhone 6 de 2014.

On peut également rappeler que l’iPhone 13 et l’iPhone 12 n’ont pas changé de prix, alors que l’on aurait pu espérer une baisse comme Apple avait l’habitude d’en proposer d’une année sur l’autre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.