L’iPhone n’en a pas fini avec les innovations, Tim Cook promet des surprises dans les prochains modèles

Lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2025, Tim Cook a réaffirmé sa vision pour l’iPhone. Le PDG d’Apple a laissé entendre que les futurs modèles réservaient encore des surprises.

Interrogé sur les possibilités d’innovation en matière de design, Cook a évité les détails tout en affichant un optimisme marqué. « Le meilleur reste à venir », a-t-il déclaré, évoquant un pipeline de produits « porteur d’espoir ». Ces propos font écho aux rumeurs concernant un iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin de 5 à 6 mm d’épaisseur qui remplacerait le « Plus ». Selon des sources internes, cet appareil miserait sur un design épuré, un processeur moins puissant que les versions Pro et un appareil photo à objectif unique, le tout à un tarif plus accessible.

Parallèlement, Cook a souligné la performance de l’iPad lors du dernier trimestre. Une croissance de 15 % des revenus, portée principalement par les modèles Air et standard, et non par l’iPad Pro M4 au prix élevé. Une stratégie qui pourrait inspirer le positionnement de l’iPhone 17 Air, visant un public large tout en conservant un profil premium.

Innovation ou simple évolution ?

Si Apple mise sur la finesse comme argument clé, cette approche interroge. Depuis 2007, l’iPhone a redéfini le marché, mais les récentes évolutions au niveau de la taille d’écran, des capteurs photo, des batteries, restent marginales. Même des fonctionnalités comme le Dynamic Island ou les contrôles photo sont perçues comme des ajustements plutôt que des révolutions. Un constat partagé par les concurrents : Samsung et Google peinent aussi à renouveler leurs designs.

Le défi pour Apple est de taille : maintenir l’intérêt pour un appareil dont la forme semble avoir atteint un plateau. L’intelligence artificielle, présentée comme la prochaine frontière, n’a pas encore transformé l’expérience utilisateur de manière radicale. Apple a d’ailleurs avoué s’être planté sur le sujet de l’IA. Les lunettes connectées, évoquées comme successeur potentiel de l’iPhone, restent un projet lointain. En attendant, la marque devra convaincre que « l’innovation » promise par Cook va au-delà d’une simple course à la miniaturisation.