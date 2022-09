Premières impressions sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max dans la presse : ils créent la surprise avec Dynamic Island

Voir des photos des nouveaux iPhone 14 Pro est une chose, mais les tenir dans la main en est une autre. Nous n'avons pas encore eu cette chance, mais d'autres l'ont eu. On vous propose une revue de presse des meilleures publications.

Si l’iPhone 14 est relativement pauvre en nouveauté, en tout cas par rapport aux iPhone 13 et 13 Pro, ce n’est pas le cas des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Ces nouveaux iPhone représentent la plus grande refonte de l’iPhone depuis qu’Apple a introduit l’encoche sur l’iPhone X. À la suite de leur annonce, et en attendant de les recevoir à la rédaction, nous avons épluché les prises en main publiées par nos confrères et consœurs.

L’île dynamique d’Apple

Passons directement à la nouveauté la plus intéressante de l’iPhone 14 Pro. Si vous avez suivi, l’encoche a été remplacée par une pilule. Et, pour nous faire passer la pilule, Apple a créé le concept de « Dynamic Island » ou l’île dynamique. Autour de cette pilule, vous avez des informations contextuelles basées sur l’application que vous utilisez ou des données liées aux notifications d’autres applications.

Une petite démonstration de la Dynamic Island, qui remplace l’encoche. #AppleEvent pic.twitter.com/NZV412H8qy — Numerama (@Numerama) September 7, 2022

Par exemple, l’île dynamique peut afficher des illustrations pour la musique que vous avez lancée. Il s’intègre également à l’application Horloge pour des choses comme les chronomètres et le minuteur. On a pu observer une intégration avec Apple Maps pour les informations de navigation, la prise en charge des activités en direct pour les notifications en temps réel, et bien plus encore.

Nicolas Lellouche a pu tester Dynamic Island, il semble extrêmement impressionné par le travail d’Apple :

Mais grâce à l’ingéniosité de ses équipes logicielles, Apple a réussi à en faire quelque chose de vraiment cool, qui fait déjà l’unanimité. C’est un petit exploit qui risque de rendre jaloux tous les constructeurs qui proposent eux aussi une caméra découpée dans l’écran (un « poinçon ») comme Samsung, Google, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo ou OnePlus. (…) On apprécie d’ailleurs la possibilité de toucher la Dynamic Island quelques secondes pour ouvrir un pop-up plus large, pour par exemple accéder aux contrôles de lecture. Comment fonctionne cet aspect tactile ? Là aussi, Apple est malin. L’îlot n’est qu’une illusion. En réalité, il y a un bout d’écran qui reste noir au milieu en permanence, et deux petits poinçons. Puisque l’entre deux est un écran, toucher l’îlot provoque une réaction.

Même son de cloche chez The Verge, « Dynamic Island est un grand changement pour l’iPhone 14 Pro, et son changement de forme semble être un moyen ludique de mieux utiliser l’espace de l’encoche ».

Les interactions paraissent être nombreuses et complexes, on est loin d’une première version bancale.

L’interface Dynamic Island d’Apple fonctionne aussi très bien. Par exemple, j’avais une chanson dans Apple Music en cours de lecture. Lorsque je quitte l’application, il y avait une petite forme d’onde d’un côté de la découpe et une minute miniature avec des illustrations d’album de l’autre. Lorsque j’ai tapé sur l’île dynamique, j’ai été immédiatement amené à la chanson dans l’application Apple Music. – CNET

TechRadar salue aussi cette intégration, « c’est une fonctionnalité vraiment cool, et Apple a créé une surprise, transformant une horreur en quelque chose de vraiment utile lors de la navigation dans le téléphone ».

Always On spécial Apple

L’autre nouveauté notable est Always On. À ce sujet, Apple profite de l’écran OLED, dont la consommation est maîtrisée, en y ajoutant le LTPO. Cette technologie offre un taux de rafraîchissement dynamique. Ici, il évolue de 10 à 120 Hz lorsqu’on utilise le smartphone, il peut par ailleurs descendre à 1 Hz lorsque l’écran est en veille. 1 Hz signifie que l’écran est rafraîchi une fois par seconde, ce qui permet de diminuer la consommation.

De ce fait, Apple introduit un écran de veille qui affiche de l’information en continu, même quand le smartphone est verrouillé. Effectivement, c’est une technologie déjà présente dans le monde Android.

Numerama note directement que le comportement est très différent de ce que l’on connaît sur Android. Ici, le contenu est juste obscurci, les données affichées ne changent pas.

Qu’en penser ? Sincèrement, c’est troublant. On a regardé si la fonction peut être personnalisée dans les réglages et la seule option proposée est de le désactiver. A-t-on vraiment envie de voir son fond d’écran toute la journée, même quand on n’utilise pas son appareil plusieurs heures ? Il nous faudra tester l’iPhone 14 Pro plus longuement pour le savoir. À première vue, la réponse nous semble non. Mais peut-être que nous changerons d’avis. – Numerama

The Verge semble un peu plus optimiste, surtout grâce à l’utilisation des widgets :

Always on fonctionne en affichant des widgets d’informations sur l’écran sans qu’il soit nécessaire de l’allumer. Vous pouvez consulter la météo, les informations de calendrier, etc. Il a fière allure et les fonds d’écran s’assombrissent même pour correspondre au mode Always On. Cela fonctionne avec n’importe quel fond d’écran que vous utilisez et, selon un porte-parole d’Apple, tout est optimisé pour mettre en évidence les visages lorsqu’un visage est détecté (pour utiliser Face ID la nuit).

Une belle évolution à première vue

En vingt minutes de prise en main, il est difficile de se faire un avis sur l’ensemble des nouveautés. On ne peut tester ni les performances, ni la photographie, la vidéo et encore moins l’autonomie.

À n’en pas douter, après avoir lu toutes ces prises en main, Apple a réalisé un bel effort d’évolution sur cette génération d’iPhone Pro. Comme on le soulignait dans ce papier, ce smartphone iOS semble de plus en plus mériter son appellation de « Pro ». On lui reproche un design qui ne change pas fondamentalement, mais l’ensemble des médias salue les nouveautés intelligemment intégrées.

Les améliorations de l’appareil photo sont à la hauteur de la gamme iPhone Pro Max, mais il est certainement possible que nous soyons séduits par les performances en basse lumière – ainsi que par le nouveau mode Action. – Tech Radar Dans l’ensemble, l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max semblent être tout aussi solides que la génération précédente, avec quelques améliorations intéressantes sous le capot – en particulier pour l’appareil photo – The Verge

Vidéos

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.