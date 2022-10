Oups, l’iPhone 14 peut confondre montagnes russes et accidents de voiture

La détection d'accidents de l'iPhone 14 peut se faire avoir par les montagnes russes et passer des appels d'urgence par erreur.

Les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro ainsi que la dernière Apple Watch Series 8 profitent d’une fonctionnalité de détection d’accidents. Celle-ci est censée se déclencher si le téléphone, grâce à des capteurs dédiés, se rend compte que vous avez peut-être été victime d’un drame en voiture.

Or cette détection de crashs s’est déjà avérée un peu plus sensible que prévu lors d’un test mené à bord d’un véhicule. Ce constat s’est vérifié au détour d’une activité à laquelle les équipes d’Apple, les médias et le grand public n’avaient pas forcément pensé : les montagnes russes.

L’iPhone 14 n’aime pas les montagnes russes

The Wall Street Journal

ainsi que le site spécialisé dans les parcs d’attractions, Coaster101, expliquent que des iPhone 14 aux États-Unis ont confondu les mouvements brusques des montagnes russes avec des collisions accidentelles potentiellement dangereuses pour les utilisateurs à bord du manège.

Une femme interrogée raconte ainsi comment son iPhone 14 a appelé automatiquement les secours — le fameux numéro 911 aux États-Unis — après qu’elle est montée à bord d’une attraction culminant à plus de 33 mètres et dont la vitesse de pointe dépasse les 85 km/h. À l’autre bout du fil, les secouristes ont pu entendre une voix automatisée affirmer que « la propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas à son téléphone ».

Plusieurs cas signalés

Le centre de communication des services de secours du comté de Warren dans l’Ohio a pu fournir à The Wall Street Journal six enregistrements de cet acabit : tous étaient de fausses détections d’accidents provoqués par les manèges du même parc d’attractions. De son côté, Coaster101 explique que ce genre d’incidents a eu lieu à d’autres endroits.

Un autre parc dans le Tennessee a même installé des panneaux à l’entrée de deux manèges. L’un d’eux indique que « les téléphones portables et autres appareils ne doivent pas être apportés à bord des attractions ». Sur l’autre, il est écrit que, « en raison du mouvement dynamique que vous subirez au cours de ce trajet, les Apple Watch et les appareils similaires peuvent activer leur fonction d’appel d’urgence. Pour éviter que votre appareil ne passe involontairement des appels au 911, veuillez l’éteindre ou activer le mode avion ».

De son côté, Apple affirme que la fonction de ses iPhone et Apple Watch est « extrêmement précise pour détecter les accidents graves » et que cette option continuera de s’améliorer au fil du temps.

Rappelons que lorsque votre iPhone 14 ou Apple Watch 8 pensent que vous avez subi un accident de voiture, l’appareil affiche un message sur l’écran pour s’assurer que tout va bien. Si vous ne répondez pas au bout d’un certain temps, les secours sont automatiquement contactés.

https://www.frandroid.com/marques/apple/1495636_cinq-astuces-sur-iphone-14-pour-gagner-du-temps-au-quotidien

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.