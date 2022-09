iPhone 14 : la détection des accidents de voiture est plus sensible que prévu

Annoncées avec une certaine emphase par Apple, lors de sa dernière keynote, la détection des accidents de voiture permise avec les iPhone 14 a été testée en conditions (presque) réelles par un YouTubeur.

Nous l’évoquions dans notre test de l’iPhone 14 Pro, la nouvelle fonction de détection des collisions proposée par Apple sur les derniers iPhone a été testée par le YouTubeur TechRax. Réalisé en conditions réelles, ou presque, l’essai permet d’observer le fonctionnement de cette nouveauté sans mettre personne en danger.

Pour les besoins de la vidéo, la voiture de crash test a en effet été équipée d’un dispositif rudimentaire permettant (heureusement) d’éviter la présence d’un conducteur derrière le volant. Le test a par ailleurs été effectué au milieu d’un champ, sans que personne soit placé sur la trajectoire du véhicule.

Une détection un peu plus sensible que prévu ?

Comme le souligne 9to5Mac, la vidéo nous aide à estimer concrètement quel type de collision déclenche l’une des alertes dévoilées par Apple durant sa keynote. L’occasion aussi de nous rendre compte que, contrairement à ce qu’Apple pouvait suggérer, un « grave accident de voiture » n’est pas forcément nécessaire pour que la détection des collisions de l’iPhone 14 soit mise en alerte.

S’il faut davantage que quelques nids-de-poule sur la route pour l’activer, un accrochage modéré (avec ou sans ouverture des airbags) peut suffire : pas besoin d’un gigantesque carambolage donc, et c’est probablement une bonne chose. On note aussi que dans certains cas de figure, l’alerte prend une dizaine de secondes avant de s’afficher sur l’écran.

Pour rappel, la fonction de détection des collisions a été introduite par Apple lors de la conférence de présentation de ses iPhone 14. Elle est uniquement disponible sur les derniers appareils de la marque, à savoir les iPhone 14 et 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2 et l’Apple Watch Ultra. Cette nouveauté fonctionne en tirant parti d’algorithmes développés par Apple, mais en exploitant aussi et surtout de nouveaux capteurs : un nouveau gyroscope à gamme dynamique élevée, et un nouvel accéléromètre dual-core.

« Crash Detection sur l’iPhone peut désormais détecter un grave accident de voiture et appeler automatiquement les services d’urgence lorsqu’un utilisateur est inconscient ou incapable d’atteindre son iPhone », décrit Apple. La marque précise en outre que cette fonction s’appuie aussi sur des outils plus conventionnels intégrés à ses nouveaux produits, comme leur baromètre (qui peut à présent détecter les changements de pression dans l’habitacle d’un véhicule), leur GPS (qui fournit des données supplémentaires sur les changements de vitesse), ou encore leurs micros (pour repérer les sons caractéristiques d’un accident).

