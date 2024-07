Voici la botte secrète et alléchante de Mercedes pour concurrencer le Tesla Model Y

Mercedes-Benz dispose déjà d’une gamme étendue de voitures électriques, mais prépare activement sa prochaine génération. Dans les cartons : un concurrent du Tesla Model Y, qui devrait voir le jour en octobre 2025 avec des caractéristiques alléchantes. Voici ce qu’on sait.

Mercedes-Benz, comme l’ensemble des constructeurs automobiles allemands, s’est jeté à bras le corps dans l’électrification de sa gamme, qui compte désormais 10 modèles différents, allant du SUV compact à la berline de grand luxe en passant par le van.

Une transition qui se fait (comme beaucoup d’autres marques) un peu dans la douleur, mais qui n’empêche pas Mercedes de penser à l’avenir. Autonews nous donne ainsi de nouvelles informations sur ce qui pourrait être la prochaine meilleure vente des Mercedes électriques : un SUV concurrent du Tesla Model Y.

Une plateforme multiénergie (et prometteuse)

Ce SUV, au nom encore inconnu, reprendra la plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) qu’étrennera la prochaine CLA, annoncée par un concept au salon de Munich en septembre 2023.

Une plateforme multiénergie, capable de recevoir des motorisations thermiques, hybrides et 100 % électriques, mais qui tire son épingle du jeu par des caractéristiques prometteuses, notamment via une architecture 800 volts, capable de regagner 400 km d’autonomie en seulement 15 minutes.

Des recharges qui devraient s’espacer : Mercedes-Benz annonce en effet une consommation extrêmement maîtrisée de 12 kWh / 100 km sur sa CLA berline, de quoi annoncer jusqu’à 750 km d’autonomie via des technologies testées dans le prototype EQXX.

Évidemment, la déclinaison SUV qui nous intéresse aujourd’hui n’aura pas des chiffres aussi flatteurs, notamment à cause de son poids en hausse et de son aérodynamisme pas aussi soigné, mais ne devrait pas non plus tant s’en éloigner.

Rendez-vous en octobre 2025

L’information clef de l’article concerne la date de début de production : ce nouveau SUV, qui prendra la place de l’actuel EQA, sortira des chaînes de l’usine de Rastatt en Allemagne en octobre 2025.

Une voiture électrique clef pour les volumes de Mercedes-Benz grâce à un prix « accessible » (pour la marque, s’entend), et qui sera chargé de plaire à une clientèle plus jeune. À noter que ce SUV fera partie d’une famille complète, comprenant la CLA berline, un dérivé break, et un autre SUV.

Pour plaire, la marque devrait mettre les bouchées doubles, notamment sur la partie connectivité et infodivertissement. L’écran Superscreen du Concept CLA, regroupant les compteurs numériques, l’écran central et un écran passager, devrait ainsi être repris.

Avec cette présentation atypique et ces promesses d’autonomie et de recharge au meilleur niveau, Mercedes-Benz veut mettre toutes ses chances de son côté, mais ce nouvel SUV électrique arrivera dans une catégorie âprement disputée, avec le Model Y (qui sera mis à jour en 2025), mais également toute une déferlante chinoise : Xpeng G6, Onvo L60, Zeekr 7X, Polestar 4… bref, le combat n’est pas gagné d’avance.