En mauvaise posture sur la voiture électrique, Volkswagen fait appel au géant chinois du secteur

Volkswagen vient de nouer un partenariat de grande envergure avec le géant chinois CATL. Cette alliance va concerner la conception de batteries de voitures électriques, mais également le recyclage ainsi que la charge bidirectionnelle, entre autres.

Crédit : Volkswagen

On le sait, le marché automobile n’est pas au top de sa forme, et globalement, tous les constructeurs sont concernés. Cependant, certains pâtissent plus que d’autres de la crise, et c’est notamment le cas de Volkswagen. La firme allemande a connu une forte baisse de ses ventes au cours de l’année 2024, est est très loin derrière ses rivaux Tesla et BYD, au coude à coude.

Un nouveau partenariat

Et pour cause, le constructeur allemand a vendu seulement 744 800 voitures électriques l’an dernier, contre 1,76 million pour Tesla. Un écart gigantesque, alors que Volkswagen est en crise depuis de nombreux mois. Mais pas question pour la firme de baisser les bras, bien au contraire. Si ses difficultés sont notamment liées à sa filiale Cariad, spécialisée dans les logiciels, Volkswagen s’entoure désormais de partenaires extérieurs. C’est notamment le cas du constructeur Rivian, qui va apporter son savoir-faire, mais ce n’est pas tout.

L’entreprise s’est aussi associée à Xpeng afin de concevoir de futures voitures électriques conjointement. Et puisque la Chine est l’un des principaux marchés de la marque de Wolfsburg, elle veut aller encore plus loin. C’est ainsi qu’elle vient tout juste d’annoncer avoir noué un partenariat avec le leader mondial de la batterie. Il s’agit de CATL, comme l’annonce l’entreprise dans un communiqué. Et concrètement, à quoi servira cette nouvelle alliance stratégique ? En fait, elle portera sur de nombreux aspects autour des batteries de voitures électriques.

Crédit : Volkswagen

Relayé par le site Car News China, Alfonso Sancha, vice-président exécutif de Volkswagen Group China déclare qu’« en approfondissant notre coopération avec CATL, nous créerons des solutions de batteries performantes et rentables ». Ce nouveau partenariat concerne toutes les divisions du groupe allemand en Chine, telles que AW-Volkswagen, SAIC-Volkswagen de même que Volkswagen-Anhui. Seul le marché de l’Empire du Milieu est pour le moment concerné par cette alliance, mais cela pourrait un jour finir par changer.

Tout d’abord, cette dernière aura pour but de permettre à Volkswagen et CATL de coopérer dans le développement des batteries de demain. Les deux entreprises partageront leur savoir-faire pour concevoir des technologies plus efficaces, avec de nouveaux matériaux et composants. De plus, le communiqué précise que les associés « développeront conjointement des concepts et des produits de batteries technologiquement avancés et compétitifs en termes de coûts ». Un programme particulièrement alléchant, qui permettra de réduire le prix des voitures électriques dans le futur.

De nombreux aspects explorés

En revanche, et vu que ce partenariat n’en est qu’à ses débuts, la nouvelle ID.1 récemment annoncée via un teaser ne devrait pas profiter de ce dernier. D’autant plus que, comme on l’a dit, il ne concernera au moins dans un premier temps que le marché chinois, et donc que les voitures électriques qui y seront vendues. Mais ce n’est pas tout, car outre la conception des batteries de demain, la nouvelle alliance entre Volkswagen et CATL va aller bien plus loin que ça.

Les deux associés exploreront de nombreux autres domaines. Parmi eux, le recyclage des batteries, dans lequel la firme allemande est déjà très investie. Cette dernière a annoncé en 2022 la mise en place d’un projet visant à revaloriser à l’infini les matériaux dans les accumulateurs. De plus, l’alliance entre les deux géants va aussi se pencher sur l’échange de batterie, un domaine notamment maîtrisé par le constructeur chinois Nio avec ses stations dédiées. Mais pour le moment, aucun détail n’a été communiqué à ce sujet.

CATL Evogo

On sait cependant que CATL possède déjà une certaine expertise dans le domaine, via son système Evogo en Chine. Enfin, la charge bidirectionnelle sera aussi au cœur des réflexions entre les deux entreprises. L’approvisionnement en matières premières sera également étudié, alors que cet aspect reste encore parfois problématique. Pour mémoire, les matériaux tels que le lithium et le cobalt sont extraits de manière à la fois peu éthique et écologique, mais cela pourrait finir par changer. Et cela entre autres grâce au développement du recyclage.