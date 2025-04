Tesla dans la tourmente : les ventes atteignent leur plus bas niveau depuis trois ans

Tesla est dans la tourmente depuis qu’Elon Musk s’est associé sans réserve à Donald Trump en rejoignant son administration. La marque vient de clôturer son pire trimestre depuis trois ans. Quelles sont véritablement les raisons de cette chute ?

Boycott, manifestations, vandalisme et lancement d’une nouvelle version du Model Y… On peut dire que le début d’année de Tesla n’est pas de tout repos. Le constructeur est attaqué de toutes parts depuis que son dirigeant, Elon Musk, a pris la décision controversée de rejoindre l’administration Trump à la tête du département de l’efficacité gouvernementale.

Les réactions des consommateurs ne se sont pas fait attendre, et les ventes de Tesla ont plongé dès le mois de janvier. Au moment de conclure le premier trimestre de cette année 2025, les résultats de Tesla n’ont jamais été aussi décevants en trois ans, selon Reuters.

50 000 véhicules de moins en un an

Dans un communiqué de presse destiné aux investisseurs, Tesla a publié ses résultats trimestriels de production. On compte un total de 362 615 véhicules produits pour 336 681 ventes. La différence entre ces deux chiffres s’explique probablement par la production des premiers Tesla Model Y Juniper, qui attendent encore de trouver des clients.

Tesla Model Y 2025 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Il faut donc partir sur 336 681 véhicules vendus pour comparer avec les résultats de 2024. Sur la même période l’an dernier, Tesla avait écoulé 386 810 véhicules, soit une baisse de 12,95 %. Mais cette diminution des ventes est-elle entièrement imputable à Elon Musk ?

Une chute des ventes de la faute d’Elon Musk ?

Que certaines personnes ne séparent pas l’œuvre de l’artiste et boycottent Tesla, cela peut s’entendre. Toutefois, si l’effet du boycott était réellement significatif, on aurait constaté une baisse des ventes dès l’élection de Donald Trump en novembre dernier, ce qui aurait entraîné un mois de décembre en recul pour Tesla. Or, ce n’était pas le cas. Comme nous l’avons expliqué dans un article complet sur la situation de Tesla et d’Elon Musk, les résultats de la marque américaine étaient satisfaisants à cette période.

Selon nous, la chute des ventes de Tesla au premier trimestre a une cause principale bien plus simple et éloignée de la sphère politique. Dès la fin d’année 2024, le restylage du Model Y était évoqué, et cette nouveauté a été confirmée début 2025. Les consommateurs attendaient avec impatience cette évolution du best-seller de la marque, ce qui a logiquement influencé les ventes. Pendant un certain temps, le Tesla Model Y n’était disponible qu’en stock, freinant ainsi les achats. Désormais, les livraisons des premiers exemplaires du nouveau Model Y, connu sous le nom de code Juniper, ont débuté fin mars. Il serait donc logique de voir les ventes de Tesla repartir à la hausse et se rapprocher d’un niveau plus normal dès avril, et sur l’ensemble du second trimestre.

Il faut également prendre en compte une concurrence qui s’intensifie et n’épargne plus Tesla. Des constructeurs comme BYD, BMW ou encore Volkswagen grignotent progressivement ses parts de marché à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, la plupart des marques généralistes proposent un modèle capable de rivaliser avec le Tesla Model Y. Et même s’il reste la voiture la plus vendue au monde, il subit désormais cette concurrence accrue.