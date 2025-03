Nom, adresse, téléphone : les propriétaires Tesla se retrouvent visés à cause d’Elon Musk

Un site anonyme s’en prend aux propriétaires de Tesla en publiant leurs données personnelles.

Un site web anonyme vient de mettre le feu aux poudres en publiant les données personnelles des propriétaires de Tesla aux Etats-Unis. Dogequest, c’est son nom, propose une carte interactive avec un curseur en forme de cocktail Molotov, rien que ça.

La carte recense les informations personnelles des propriétaires de Tesla : noms, adresses, numéros de téléphone, e-mails… tout y passe aux Etats-Unis seulement. Et ce n’est pas tout : il indique aussi où trouver les concessions Tesla, les superchargeurs et même les données de certains employés du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), une agence liée à Elon Musk et à l’administration Trump.

D’où viennent ces informations ? Sont-elles vraies ?

Mystère complet, Dogequest ne lâche rien sur ses sources. Des médias comme Numerama et 404 Media ont vérifié : pas mal de données tiennent la route. Une personne listée a confirmé avoir acheté une Tesla en 2013, avant que Elon Musk ne devienne aussi clivant, et déplore ce qu’il représente aujourd’hui. Les adresses de certaines concessions sont aussi justes. Mais il y a de mauvaises informations, des approximations, et ça rend le tout un peu bancal.

Dogequest, c’est surtout une déclaration de guerre ouverte contre Tesla et son patron, Elon Musk. L’idée ? Faire pression sur les propriétaires pour qu’ils revendent leurs voitures électriques. Si vous prouvez que vous avez vendu votre Tesla, hop, vos informations sont censées disparaître. Sinon, vous restez dans le viseur.

Mais franchement, est-ce une bonne stratégie pour embêter Tesla ? Pas vraiment. Premièrement, publier des données personnelles comme ça, ça s’appelle du doxing – une pratique où on expose publiquement les informations privées de quelqu’un, souvent pour les intimider. C’est illégal selon les lois américaines, surtout si ça mène à du harcèlement ou des menaces. Et puis, ça touche des clients qui n’ont rien demandé, juste parce qu’ils ont acheté une voiture.Elon Musk, lui, appelle ça du « terrorisme intérieur extrême », et même si le terme est fort, on peut comprendre que ça mette le feu aux poudres.

Un contexte explosif autour de Tesla

Pourquoi autant de haine contre Tesla ? Tout part d’Elon Musk et de son rôle de plus en plus visible dans l’administration Trump. Depuis qu’il s’est investi auprès de Trump, et qu’il travaille sur le DOGE pour réduire les dépenses du gouvernement américain, il s’est mis pas mal de monde à dos.

Résultat : des manifestations baptisées « Tesla Takedown » chaque week-end, des concessionnaires pris pour cibles, aussi en France, et beaucoup de propriétaires de Tesla qui se plaignent de dégradations sur leurs voitures. Ajoutez à ça une chute en Bourse depuis l’investiture de Trump, et des ventes qui pâtissent en Europe…

Dogequest s’inscrit dans cette vague anti-Musk, mais en visant les clients plutôt que l’entreprise elle-même, il rate peut-être la cible. Les propriétaires de Tesla ne sont pas tous des fans hardcore d’Elon Musk – certains ont juste voulu une voiture électrique… et les Tesla ont un très bon rapport qualité-prix. Les forcer à vendre sous peine de voir leurs données exposées, c’est une tactique qui frôle le chantage. Et côté image, ça ne fait pas vraiment passer les anti-Musk pour des héros.

