Les SUV électriques de Volkswagen deviennent encore plus intéressants avec ces nouveautés

Il y a du changement au sein de la gamme des Volkswagen ID.4 et ID.5. Les deux voitures électriques s’offrent une nouvelle finition d’entrée de gamme baptisée Life. Le prix reste inchangé, mais la dotation est désormais plus intéressante.

Crédit : Volkswagen

Après une année 2024 particulièrement éprouvante, Volkswagen semble reprendre un peu de poil de la bête. Le constructeur allemand a vu ses ventes de voitures électriques remonter très légèrement au mois d’avril 2025, de l’ordre de 2,9 %. Une situation encore fragile pour la firme, mais qui augure de bonnes choses pour les prochains mois.

Une gamme légèrement remaniée

Le constructeur commercialise actuellement une gamme complète de voitures électriques, mais ce sont surtout les ID.3, ID.4 et ID.5 qui rencontrent le plus de succès. Et voilà que Volkswagen profite de ce début du mois de juin pour apporter quelques modifications à la gamme des deux SUV zéro-émission (à l’échappement). Dans un communiqué tout juste publié, la marque basée à Wolfsburg annonce l’arrivée d’une toute nouvelle finition. En fait, il ne s’agit pas d’une offre supplémentaire, puisqu’elle remplace en fait la version « ID » jusqu’à présent proposée.

Cette nouvelle variante baptisée « Life » joue donc le rôle d’entrée de gamme pour les deux modèles. Et bonne nouvelle, elle ne s’accompagne pas d’une quelconque augmentation de tarif, que ce soit sur l’ID.4 ou l’ID.5. Mais alors, à quoi a-t-on le droit ? Et bien cette nouvelle offre reprend tous les éléments précédemment proposés sur la finition ID. Parmi eux, citons notamment le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons, l’aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif.

Crédit : Volkswagen

À tous ces équipements, cette nouvelle finition en ajoute de nombreux, tels que le Pack Confort, incluant notamment les sièges chauffants et la climatisation bi-zone. Ce n’est pas tout, car le Pack Assistance (incluant le Keyless Access Advanced, la caméra de recul, l’alarme et l’Intelligent Park Assist Plus) fait aussi partie de la dotation. Même chose pour le Pack Infotainment (avec la navigation et la recharge à induction pour smartphone). Enfin, les clients peuvent aussi bénéficier de la sellerie bi-matières ArtVelour sans supplément.

Au total, la finition Life offre un avantage client de 5 660 euros. Ce qui devrait aider la marque à convaincre ceux qui hésiteraient encore à sauter le pas en raison du prix. Pour mémoire, la Volkswagen ID.4 démarre à partir de 41 500 euros et l’ID.5 est affiché à 50 500 euros. La première a donc le droit au bonus écologique, compris entre 2 000 et 4 000 euros. Ce qui n’est pas le cas du second, car ce coup de pouce financier est réservé aux voitures électriques de moins de 47 000 euros.

Un nouveau pack d’options

En version Life, la Volkswagen ID.4 est équipée d’un moteur électrique de 170 chevaux, associé à une batterie de 52 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 363 kilomètres selon le cycle WLTP. De son côté, l’ID.5 affiche une puissance plus élevée, de l’ordre de 286 chevaux. Le SUV coupé a le droit à un plus grand accumulateur, qui atteint une capacité de 77 kWh. De quoi parcourir jusqu’à 558 kilomètres en une seule charge. Celle-ci se fait à une puissance maximale de 135 kW.

Outre l’arrivée d’une nouvelle finition, Volkswagen propose désormais un inédit pack d’option sur la version Life Max. Baptisée Style Max, celle-ci est facturée 2 000 euros et offre pas moins de 2 865 euros d’avantage client. De plus, il permet à l’ID.4 de continuer à avoir le droit au bonus écologique. Ce pack inclut notamment des jantes noires de 19 pouces au design « Bergen » et un toit noir laqué. De plus, le nom du modèle est inscrit en noir tandis que le toit peut être panoramique et en verre.

Volkswagen ID.4 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Enfin, il est possible d’avoir le droit à un intérieur Top Sport avec des sièges sports électriques et massants. Le constructeur précise que l’ID.4 est accessible à partir de 229 euros pas mois dans sa version Life, avec un contrat sur 37 mois et 30 000 kilomètres et un apport de 5 000 euros. À noter que ce montant inclut le bonus écologique de 4 000 euros, qui peut être moins élevé selon vos revenus.