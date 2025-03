« J’ai une opinion légèrement différente » : comment les marques chinoises accueillent la technologie révolutionnaire de Tesla en Chine

Le FSD, système de conduite autonome de Tesla, vient d’arriver en Chine. De quoi intéresser les marques locales de voitures électriques, dont Xpeng. Son fondateur vient de s’exprimer à ce sujet, avec une étonnante prise de position.

Les marques automobiles n’ont jamais aussi peu mis en avant leurs voitures qu’en 2025, préférant désormais se concentrer sur les services. La conduite autonome en fait partie, un domaine dans lequel Tesla a énormément d’ambitions grâce à son FSD.

Le système vient d’ailleurs de débarquer en Chine, avec des débuts prometteurs (et parfois déroutants). De quoi attirer l’attention de la foisonnante concurrence locale, dont Xpeng, déjà bien avancée sur le sujet. Son fondateur et PDG, He Xiaopeng, vient d’ailleurs de prendre la parole sur sa vision de la conduite autonome sur LinkedIn, avec une vision très chinoise de l’affaire.

Plus on est de fous, plus on rit

He Xiaopeng débute ainsi son message par un propos assez étonnant pour nos yeux d’européens, souhaitant au FSD « un accueil chaleureux », et se félicitant d’avoir « plus d’échanges intéressants et de promotion mutuelle dans l’ensemble de l’industrie de la conduite intelligente ».

Une stratégie cependant très coutumière en Chine, où les marques automobiles ont l’habitude de se serrer les coudes et de ne pas hésiter à s’afficher ensemble : on se souvient, lors de la présentation de l’Onvo L60, de la présence de nombreux PDG de marques concurrentes, ou de l’immense alliance dans le domaine des batteries, comprenant CATL, BAIC ou encore Xiaomi.

Une volonté de standardisation

Le président de Xpeng continue en louant les ressemblances entre le FSD de Tesla et le système maison de Xpeng, nommé Turing AI Smart Driving, inauguré sur la berline P7+.

« Xpeng et Tesla sont les premières entreprises […] à avoir appliqué de bout en bout la technologie des grands modèles dans le domaine de la conduite intelligente et à avoir atteint la production de masse. Nous sommes également les deux seuls […] capables de s’efforcer de parvenir à une conduite autonome fonctionnant à l’échelle mondiale avec un seul système logiciel, sans dépendre de cartes à haute définition et de LiDAR », annonce-t-il.

Avant de préciser : « cependant, j’ai une opinion légèrement différente ». Et de plaider pour une standardisation encore plus poussée : « si la conduite autonome avancée veut être promue et mise en œuvre sur le marché mondial, elle doit atteindre une standardisation du matériel, des logiciels libres et une progression par le biais de mises à jour OTA à haute fréquence ».

Bref, mutualiser les efforts pour avancer plus rapidement et efficacement – une stratégie qui n’a ici aussi rien d’inédit en Chine : toujours dans le domaine des batteries, le géant CATL a récemment présenté un système d’échanges de batteries, que de nombreux constructeurs ont déjà annoncé adopter.

Un déploiement mondial dès 2026 ?

Évidemment, il en profite pour se tirer la couverture, précisant que Xpeng s’efforce « de devenir le numéro un en Chine et dans le monde en termes de fonctionnalité, de performance, de sécurité, de taux de couverture ».

Sur ce dernier point, il développe : « en 2025, nous avons déjà effectué des tests de recherche et de développement sur les marchés mondiaux. Je pense qu’avec l’ouverture des politiques mondiales en 2026, nous serons en mesure de proposer [notre] conduite autonome aux utilisateurs du monde entier ».

Reste à savoir si l’Europe est incluse dans les « marchés mondiaux » évoqués – même si la logique voudrait que oui, Xpeng étant en plein déploiement commercial dans le continent -… et si nous aurons l’ensemble des fonctionnalités présentes en Chine. Il n’est pas rare que les voitures électriques chinoises débarquent en Europe avec des fonctionnalités restreintes, pour des questions de compatibilité techniques et législatives. Réponse dans quelques mois.