Tesla vient officiellement de lancer sa fonctionnalité Actually Smart Summon en Europe et en Moyen-Orient. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Nous allons tout vous expliquer.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Depuis l’arrivée de la première Tesla Model S sur le marché, le constructeur américain a toujours fait office de pionnier de la voiture électrique, mais pas seulement. Car la firme fut aussi l’une des premières à proposer certaines technologies sur ses véhicules, comme la conduite semi-autonome avec l’Autopilot.

Une nouvelle fonctionnalité avancée

Ce n’est pas tout, car le constructeur dirigé par Elon Musk, qui vient de mettre à jour sa Model 3 pour devenir encore plus performante, ne cesse d’améliorer ses voitures au fil des années. Et c’est tout particulièrement le cas dans le domaine de la conduite autonome, qui intéresse très fortement le PDG de Tesla. À tel point que celui-ci a récemment levé le voile sur son Cybercab, une voiture électrique qui est désormais totalement dépourvue de volant et de pédales.

Pour l’heure en revanche, il n’est pas encore possible de totalement déléguer la conduite aux autres autos de la gamme, de la Model 3 au Model X. Mais ces derniers ne cessent de s’améliorer, alors qu’une toute nouvelle mise à jour vient justement de leur être proposée. Il s’agit cette fois-ci de l’arrivée du système baptisé Actually Smart Summon, qui avait été officiellement présenté au mois de septembre dernier. Et bien bonne nouvelle, celui-ci est enfin disponible en Europe ainsi qu’au Moyen-Orient.

Cette nouveauté a été confirmée par le constructeur lui-même sur son compte X (anciennement Twitter), avec le message suivant « Smart Summon est actuellement déployé en Europe et au Moyen-Orient ». Si Tesla ne donne pour le moment pas plus de détails, nul doute qu’une mise à jour OTA (over the air) à distance a été lancée pour les propriétaires de modèles compatibles. Et il semblerait que ce soit le cas de toute la gamme.

Une belle avancée pour les propriétaires, même si cette technologie n’est en fait pas vraiment nouvelle. Le mode Smart Summon, aussi connu chez nous sous le nom de « sortie auto » existe déjà depuis plusieurs années, mais il peinait à convaincre. Et pour cause, le dispositif était peu fiable et ne fonctionnait pas toujours très bien, surtout en Europe. Ce qui dissuadait les automobilistes de s’en servir, craignant d’endommager leur véhicule ou celui d’un autre conducteur en laissant l’auto manœuvrer seule.

Une technologie plus aboutie

Désormais, cette fonctionnalité change de nom et se nomme Actually Smart Summon, ou ASS pour les connaisseurs, ce qui signifie « sortie auto vraiment intelligente ». Une petite évolution qui met l’accent sur le fait que la technologie permet réellement d’appeler sa voiture et de la faire sortir de sa place de stationnement sans danger. Car il faut en fait savoir que deux formes sont disponibles. La première permet tout simplement de faire avancer et reculer le véhicule sans que le conducteur ne soit à bord. Ce qui permet de monter dans la voiture s’il y a une flaque devant la porte par exemple.

La seconde permet en théorie de faire venir sa Tesla à soi dans un parking, c’est-à-dire en se dirigeant seule grâce à son Autopilot. C’est cette fonction qui pêchait jusqu’alors en Europe, mais selon une vidéo qui avait été postée sur X, elle semble désormais beaucoup mieux fonctionner. Il ne reste désormais plus qu’à savoir si tous les modèles de la gamme seront servis en même temps où si certains devront encore patienter avant de pouvoir profiter de cette évolution intéressante.

Attention au bridage

Mais attention, car pour profiter de cette fonction, il faut avoir acheté l’option Autopilot amélioré à 3 800 euros. Il est possible de l’acheter au cours de la vie de la voiture.

Il est aussi possible que cette fonction soit bridée en Europe par rapport aux États-Unis, à cause de la réglementation locale. En Europe, le conducteur doit se trouver à moins de 6 mètres de la voiture. Il semble donc difficile que votre Tesla puisse venir vous chercher depuis l’autre bout d’un immense parking.

Aux États-Unis, cette limite est de 328 pieds, soit environ 100 mètres.

https://twitter.com/AIDRIVR/status/1830885165838877178?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1830885165838877178%7Ctwgr%5Ea03c2eaad80f2c4711460a63974419f2e1ee9138%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.frandroid.com%2Fmarques%2Ftesla%2F2324768_lune-des-fonctionnalites-les-plus-bluffantes-des-tesla-devient-encore-plus-bluffante-la-preuve-en-video

Ce n’est pas tout, car le constructeur américain, qui reste le numéro 1 mondial de la voiture électrique a récemment annoncé que son FSD (full self-driving) serait disponible sur le Vieux Continent dès le premier trimestre 2025. Pour mémoire, ce dernier ressemble à la conduite autonome de niveau 3 et rivalise frontalement avec le Drive Pilot de Mercedes, déjà autorisé sur certaines routes allemandes depuis quelque temps. Nous devrions en savoir un peu plus au cours des prochains mois.