MG4 électrique abordable : la nouvelle version surpuissante arrive enfin en France

Plus de 430 ch, des accélérations foudroyantes et une motorisation entièrement électrique : la MG4 XPower inaugure-t-elle un nouveau genre dans un segment des voitures électriques de type compactes sportives. Un marché globalement très attaché au thermique et une concurrente pour la Tesla Model 3 Performance.

Après avoir réussi une entrée fracassante sur le marché de la compacte électrique, la MG4 montre les muscles avec une version sportive XPower. Grâce à ses deux moteurs électriques, cette nouveauté affiche une puissance combinée de 435 ch. Elle tranche nettement avec la placidité des premières MG conçues sous l’ère SAIC, et montre à sa façon la montée en puissance du constructeur anglais sous pavillon chinois.

La MG4 pour amateurs de sensations fortes

La MG4 XPower est propulsée par deux moteurs : un de 204 ch à l’avant et un autre de 245 ch à l’arrière. Cette configuration permet de disposer de 4 roues motrices (transmission intégrale). La puissance combinée atteint donc 435 ch et le couple culmine à 600 Nm. Des chiffres impressionnants, qui font de cette MG4 XPower la MG la plus puissante de l’histoire.

Capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes grâce à une nouvelle fonctionnalité « Launch Control » (comme sur la Porsche Taycan ou Tesla Model S Plaid), la MG4 XPower se positionne comme l’une des compactes les plus performantes du marchés. Pour autant, elle ne fait guère dans l’extravagance au niveau du style. Le traitement cosmétique comprend un toit noir, des jantes spécifiques de 18 pouces, des seuils de portes XPower ainsi que des bas de caisses noirs. Une nouvelle teinte vert mat et des étriers de freins orange font également leur apparition. Enfin, des badges extérieurs et intérieurs complètent la panoplie.

Pour canaliser la fougue de la motorisation électrique, MG a doté la voiture d’un blocage électronique du différentiel et d’un système de vectorisation du couple (couple vectoriel) entre les 4 roues. D’autres modifications ont été portées aux trains roulants, aux barres anti-roulis et à la direction, pour dynamiser le comportement. La rigidité de la suspension a été augmenté de 25 %. Par ailleurs, le système de freinage a également été amélioré. Il s’appuie désormais sur des disques ventilés de 345 mm à l’avant et 340 mm à l’arrière.

Quid de l’autonomie ?

Dans son communiqué, MG évite soigneusement deux sujets importants : la capacité de la batterie et l’autonomie. Selon de précédentes informations, la MG4 XPower reprendrait la batterie de la version Comfort, d’une capacité de 64 kWh. L’autonomie chuterait à environ 385 km, soit une perte d’une grosse soixantaine de km par rapport à la Comfort.

Le sujet de la recharge n’a pas été abordé non plus, mais la logique voudrait que la XPower bénéficie des améliorations apportées au reste de la gamme récemment, avec un 10 à 80 % réalisé en 26 minutes.

Prix et disponibilité

Autre inconnue de taille pour le moment : le prix, qui sera sans nul doute compétitif eu égard aux prestations de la voiture. Les commandes ouvriront le 17 juillet pour la France. Elle devrait, en toute logique, être beaucoup moins chère que la Tesla Model 3 Performance, vendue à partir de 53 990 euros, qui réalise le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes avec ses 547 km d’autonomie. À titre de comparaison, la MG4 démarre à 29 990 euros.

MG EX4 : le teaser

En parallèle de cette MG4 XPower, MG a travaillé sur une autre version encore plus radicale de sa compacte, qui prendra cette fois la forme d’un concept car. Ce véhicule a fait l’objet d’un premier teaser. Il cherchera à évoquer la Metro 6R4, une voiture de rallye datant des années 80. Sa présentation aura lieu au Festival de Goodwood en juillet, évènement durant lequel la MG4 XPower fera une première apparition publique.

Par la suite, la famille de la MG4 s’étendra encore avec un break et une nouvelle déclinaison à grande autonomie. Attendue dès cette année, cette dernière devrait franchir assez largement le seuil des 500 km d’autonomie, laissant loin derrière elle la Mégane électrique dans ce domaine-là. Mais avec un tarif qui devrait être revu à la hausse.

