MG4 : on connaît enfin le prix en France de la version à grande autonomie, mais attention à la recharge

Ça y est, le constructeur chinois MG démarre enfin la commercialisation en France de la MG4 à grande autonomie, baptisée Luxury autonomie étendue. Cette dernière annonce jusqu'à 520 km d'autonomie, avec un tarif agressif. Mais pas très loin de l'indétrônable Tesla Model 3.

La MG4 est l’une des voitures électriques dotées du meilleur rapport qualité / prix. C’est notamment pour cette raison qu’elle se vend comme des petits pains en Europe et en France. Jusqu’à présent, le constructeur chinois commercialisé deux tailles de batterie différentes (51 et 64 kWh), pour une autonomie comprise entre 350 et 450 km. Mais voilà que la nouvelle version Luxury autonomie étendue fait son arrivée officielle en France.

Parallèlement, MG a également officialisé la MG4 Xpower, la version performance de cette voiture électrique

520 km d’autonomie pour la MG4

Avec cette nouvelle batterie (à la chimie NMC) de 77 kWh, l’autonomie officielle de la MG4 passe à 520 km, sur le cycle d’autonomie mixte WLTP. Il s’agit de la finition Luxury que l’on connaissait déjà avec la batterie de 64 kWh. La charge rapide passe de 140 à 144 kW, le toit devient noir et la puissance du moteur grimpe à 180 kW (245 ch) au lieu de 150 kW (204 ch) sur la version 64 kWh.

Attention toutefois, le temps de recharge est considérablement allongé, passant de 26 à 38 minutes pour l’exercice du 10 à 80 % ! Il faudra alors calculer si le gain en autonomie compense cette plus faible vitesse de recharge sur des longs trajets. Pour rappel, la MG4 recharge beaucoup plus rapidement depuis l’année-modèle 2023.

Comme nous l’apprend la fiche technique complète, le couple passe de 250 à 350 Nm, permettant de réduire le 0 à 100 km/h qui est désormais atteint en 6,5 secondes contre 7,9 secondes sur la version avec batterie de 64 kWh. La vitesse est bridée à 180 km/h (au lieu de 160 km/h) et la consommation est donnée pour 16,5 kWh / 100 km en prenant en compte les pertes liées à la recharge.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle MG4 Luxury à autonomie étendue est déjà disponible à la commande en France. Pour le prix, on sent que MG se sent bien établi en Europe, et se sent à l’aise pour proposer des prix moins agressifs que lors du lancement de ses précédents modèles. Il faut en effet compter 39 490 euros (sans compter le bonus écologique de 5 000 euros) pour se la procurer.

C’est un tarif intéressant, mais à titre de comparaison, la Tesla Model 3 Propulsion, ses presque 300 ch, son autonomie de 510 km, sa consommation de 14,4 kWh / 100 km et sa recharge rapide en 25 minutes réclament 41 990 euros. Soit 2 500 euros de plus « seulement ».

