Cette nouvelle concurrente des MG4 et Mégane électrique annonce des tarifs canon, mais attention à ce détail

Dévoilée au mois d’août, la nouvelle BYD Seal 06 GT démarre sa commercialisation en Chine. L’occasion de découvrir le prix de cette prometteuse voiture électrique, affichée sous les 25 000 euros. Mais attention : en Europe, son prix pourrait flamber. Voici ses caractéristiques.

Crédit : BYD

Avec plus de neuf millions de voitures électrifiées vendues à travers le monde, BYD est actuellement le numéro 2 mondial de l’électrique, et le numéro 1 en Chine. Et le constructeur chinois ne compte évidemment pas se reposer sur ses lauriers.

Une nouvelle compacte intéressante

La firme chinoise basée à Shenzhen a désormais à cœur de se faire une belle place sur le marché européen. Pour cela, elle a déjà plein d’idées en tête, et elle prévoit notamment d’étoffer encore plus son catalogue durant les prochaines années. Après avoir dévoilé sa nouvelle Sea Lion 7 lors du Mondial de Paris, une concurrente frontale du Tesla Model Y, le constructeur veut aller plus loin. C’est ainsi qu’il avait dévoilé sa Seal 06 GT en Chine quelques mois plus tôt.

Il s’agit d’une compacte 100 % électrique de 4,63 m de long, qui devrait chasser sur les terres de la Tesla Model 3, entre autres. Cette nouvelle venue, qui n’est pas encore disponible en Europe, vient tout juste de démarrer sa commercialisation dans son pays natal. L’occasion d’en savoir un peu plus sur sa gamme de tarifs, désormais affichée sur le site chinois de BYD. On apprend donc que la dernière-née du catalogue démarre à partir de 186 800 yuans.

Crédit : BYD

Un montant qui équivaut à environ 24 300 euros selon le taux de change actuel, et qui rend la voiture particulièrement abordable – et bien moins chère que la Model 3, proposée à 231 900 yuans en Chine. Mais attention : si elle venait à être commercialisée chez nous, ce qui est très probable, son prix devrait être fortement revu à la hausse.

En cause notamment, l’augmentation des droits de douane, qui seront répercutés dans le tarif final payé par les clients. Sans parler du fait que l’auto ne sera pas éligible au bonus écologique en France… sauf si sa production se fait dans l’usine en Hongrie, actuellement en construction.

Plusieurs versions au catalogue

Mais revenons à la gamme de la Seal 06 GT. À vrai dire, sa dotation est très intéressante pour celle qui devrait aussi rivaliser avec la nouvelle Xiaomi SU7 vendue en Chine.

Crédit : BYD

Dans sa version la moins chère, la nouvelle BYD Seal 06 GT est livrée de série avec un écran tactile rotatif de 12,8 pouces, compatible avec la connectivité 5G de même que les mises à jour OTA (à distance), entre autres. En revanche, il faudra opter pour une version un peu plus haut de gamme pour bénéficier de la dalle de 15,6 pouces. Celui-ci est associé sur toutes les variantes à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces. Des prises USB-C sont également disponibles, de même que le toit vitré, la climatisation bi-zone et la pompe à chaleur.

Crédit : BYD

Plusieurs motorisations sont disponibles sur la compacte électrique, avec deux ou quatre roues motrices. La moins puissante revendique 217 chevaux via son moteur installé à l’arrière, tandis que la variante à transmission intégrale ajoutent environ 150 chevaux à l’avant. Ainsi, le 0 à 100 km/h est réalisé entre 4,9 et 7,5 secondes, pour une vitesse maximale bridée à 200 km/h. Sous son plancher, la voiture embarque une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), dont la capacité est comprise entre 59,52 et 72,96 kWh.

De quoi afficher une autonomie comprise entre 505 et 605 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 430 à 514 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP, plus réaliste. Ce n’est pas spectaculaire, mais cela reste raisonnable pour rassurer les automobilistes inquiets.

Source : BYD

Sur la petite batterie, la recharge s’effectue de 30 à 80 % en 20 minutes via une puissance assez limitée de 100 kW. La grande batterie gagne une architecture 800 volts grâce à sa plateforme e-Platform 3.0 Evo, et passe de 30 à 80 % en 22 minutes. Des chiffres assez moyens, mais les BYD n’ont jamais brillé par leurs puissances de recharge.

Rien n’a encore été dit au sujet de la date de commercialisation en Europe pour le moment, mais nous devrions en savoir plus courant 2025.