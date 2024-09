9 millions de voitures électriques et hybrides : le plus grand concurrent de Tesla accélère encore

Le géant chinois BYD vient d’annoncer avoir tout juste produit sa neuf millionième voiture électrifiée au sein de son usine de Shenzhen. Il s’agit d’une Yangwang U9, une supercar 100 % électrique dépassant la barre des 1 000 chevaux.

Crédit : BYD

Si vous suivez l’actualité des voitures électriques, vous connaissez sans aucun doute déjà BYD. Et pour cause, le constructeur chinois est déjà officiellement présent en Europe depuis 2023, mais il avait avant cela fait ses premiers pas chez nous lors du dernier Mondial de Paris en octobre 2022. Et aujourd’hui, la firme est désormais bien installée sur le Vieux Continent.

Une nouvelle étape pour BYD

Il commercialise chez nous une large gamme de modèles, dont les Seal, Dolphin, Han et autres Atto 3, entre autres. Et s’il reste encore derrière Tesla chez nous, le constructeur basé à Shenzhen se positionne comme le deuxième constructeur mondial de voitures électriques derrière son rival américain. Il était toutefois passé sur la première marche du podium très brièvement en début d’année 2024. Mais nul doute qu’il pourrait retrouver sa place, puisqu’il a lancé une très grande offensive mondiale.

Et cela lui réussit. En effet, selon un post Weibo tout juste publié, BYD vient de produire la neuf millionième voiture électrifiée de son histoire. Un chiffre incroyablement élevé pour la firme, qui a commencé à produire des véhicules à partir de 2003. À noter que ce chiffre mélange les autos purement électriques ainsi que les modèles hybrides rechargeables, comme c’est souvent le cas en Chine. Les deux motorisations sont réunies sous l’appellation NEV (New Energy Vehicules).

Crédit : BYD

La voiture qui a eu l’honneur de franchir ce cap historique ne nous est pas inconnue, puisqu’il s’agit de la Yangwang U9, que nous avions eu la chance de pouvoir découvrir lors de notre voyage en Chine. Cette dernière représente le fleuron de la marque chinoise, et plus précisément de sa filiale ultra haut de gamme Yangwang, qui commercialise aussi le U8, un grand SUV hybride que nous avions également pu essayer.

La sportive, qui avait été dévoilée pour la toute première fois au salon de Shanghai, affiche une puissance démentielle dépassant les 1 300 chevaux et est aussi capable de sauter sur place grâce à une suspension très évoluée. Elle chasse directement sur les terres de la Tesla Roadster, dont la commercialisation n’a pas encore démarré pour le moment. Pour l’heure, on ne sait pas encore si la Yangwang U9 sera commercialisée en Europe, voire en France un jour, mais cela n’est évidemment pas à exclure.

Un million en trois mois

Sans doute que BYD a choisi délibérément cette voiture pour illustrer son cap tout juste franchi, afin de mettre en avant sa filiale de luxe, située au dessus de Denza, son autre entité « premium » qui commercialise notamment le D9 et le N7, que nous avions aussi pu tester. Mais quoi qu’il en soit, le constructeur chinois ne compte pas ralentir ce rythme, déjà très intense. Et pour cause, le site CNEVPost précise que la firme a produit pas moins d’un million de voitures en seulement trois mois.

En effet, en juillet dernier, l’entreprise annonçait avoir fabriqué sa huit millionième voiture. Il s’agissait d’une Dolphin, sortie des chaînes de productions situées en Thaïlande. De son côté, la Yangwang U9 a été produite au sein du site d’assemblage de Shenzhen, non loin du siège de la marque. C’est là que nous avions pu découvrir toutes les technologies de pointe du constructeur chinois. Ce dernier est d’ailleurs le tout premier de l’histoire du pays à atteindre neuf millions de voitures électrifiées produites.

BYD Dolphin

Une bonne nouvelle pour BYD, qui fait aussi partie des deux seules marques de l’Empire du Milieu à être rentables, aux côtés de Li Auto. Pour rappel, l’entreprise a cessé la production de voitures 100 % thermiques depuis le mois de mars 2022. Désormais, elle se concentre uniquement sur l’électrique, ainsi que sur les modèles hybrides rechargeables, qui font aussi partie de sa stratégie en Europe. Et ce même si cette motorisation devrait être interdite à la vente à partir de 2035 sur tout le Vieux Continent.

De son côté, Tesla a annoncé avoir produit 1 808 581 voitures électriques en 2023, avec une production estimée à 5,4 millions en cumulé. Reste que l’année 2024 est un peu plus terne, avec 830 766 livraisons au premier semestre, une baisse de 6,64 % par rapport à 2023. Mais il ne peut pas compter sur des ventes de voitures hybrides.