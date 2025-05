Avec environ 300 € en poche, mieux vaut choisir le nouveau Nothing Phone (3a) ou le Samsung Galaxy A36 ?

Si vous souhaitez changer de smartphone, c’est le bon moment, surtout si vous avez un budget autour de 300 euros. Le Samsung Galaxy A36 et le Nothing Phone (3a) sont de très bons candidats, mais lequel de ses nouveaux smartphones choisir ?

Samsung Galaxy A36 vs Nothing Phone (3a)

Les smartphones vendus aux alentours de 300 et 400 euros sont de solides modèles de plus en plus qualitatifs. Le Nothing Phone (3a) et le Samsung Galaxy A36 en font partie : deux nouvelles références qui font déjà partie des meilleures références de cette tranche tarifaire. Ils ont tous les deux l’ambition d’être le champion du rapport qualité-prix, et ont d’ailleurs obtenu la note de 7/10 et 8/10 dans nos colonnes.

Tous les deux en promotion, ils paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Quels sont les deux smartphones en promotions ?

Un design classique ou atypique ?

EsthĂ©tiquement, ces deux appareils sont bien diffĂ©rents, mais ont tous deux Ă l’esprit d’offrir une apparence soignĂ©e. Le Samsung Galaxy A36 est très proche de celui de son prĂ©dĂ©cesseur. Il conserve un design sĂ©duisant, empruntant des Ă©lĂ©ments du haut de gamme. Son dos en verre donne une touche premium. La certification IP67 garantit une bonne rĂ©sistance Ă l’eau et Ă la poussière. Sans grande surprise, c’est bien le Phone (3a) qui ne laisse pas indiffĂ©rent, en particulier avec son dos transparent rĂ©vĂ©lant et son dispositif lumineux Glyph. Il s’agit de LEDs qui clignotent en fonction de certains Ă©vènements, comme une alarme ou une notification.

Samsung Galaxy A36 // Source : Frandroid

Au niveau de la photo, le Phone (3a), se compose de trois capteurs, un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un tĂ©lĂ©objectif de 50 Mpx. De jour, les clichĂ©s fourmillent de dĂ©tails et leurs couleurs s’avèrent fidèles Ă la rĂ©alitĂ©. De nuit, la quasi-totalitĂ© est de bonne qualitĂ©. Mention spĂ©ciale pour le tĂ©lĂ©objectif 2x qui lui confère une bonne polyvalence photographique. De son cĂ´tĂ©, le Galaxy A36 compte sur un grand angle de 50 mĂ©gapixels, un ultra grand-angle de 8 mĂ©gapixels et un objectif macro de 5 mĂ©gapixels. Les photos s’avèrent assez satisfaisantes, de jour comme de nuit, avec le capteur principal, mais pas le grand angle. Faute de tĂ©lĂ©objectif, le zoom numĂ©rique est plutĂ´t efficace en mode 2x.Â

De beaux écrans avec une interface soignée : OneUI ou Nothing OS

Que ce soit avec le téléphone de Nothing ou celui de Samsung, vous avez un bel écran AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité élevée et une colorimétrie bien maîtrisée. Les deux offrent une expérience visuelle satisfaisante.

Vous aurez tout de mĂŞme une expĂ©rience diffĂ©rente puisque l’un tourne sous One UI 7 et l’autre Nothing OS 3.1 basĂ©e sur Android 15. La première interface est rĂ©ussie : on a un duo qui fonctionne Ă merveille, donnant accès Ă une interface fluide, agrĂ©able au quotidien, rĂ©active et enrichie de nombreuses options de personnalisation. Il hĂ©rite mĂŞme de quelques fonctionnalitĂ©s IA prĂ©sentes sur les Galaxy S, mais moins poussĂ©es… Samsung a rĂ©ussi un sacrĂ© tour de force sur la partie logicielle des Galaxy A : 6 ans de maintenance, toutes mises Ă jour confondues (OS et sĂ©curitĂ©).

Quant Ă son rival, Nothing OS 3.1 propose quelques originalitĂ©s, comme Essential Space, un espace oĂą on peut stocker ses idĂ©es, sous diffĂ©rentes formes (photo, capture d’écran, note vocale). Il y a aussi les options liĂ©es au dispositif Glyph sont nombreuses. Dommage en revanche que la durĂ©e annoncĂ©e des mises Ă jour de l’OS soit limitĂ©e, 3 ans, c’est peu.

Une puce légèrement plus véloce chez Nothing

Pour faire tourner efficacement son Phone (3a), la firme anglaise s’Ă©quipe d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, couplĂ© ici Ă 8 Go de RAM. Sans ĂŞtre haut de gamme, cette puce s’en sort plutĂ´t bien et en mesure de faire fonctionner les jeux les plus gourmands dans de bonnes conditions. Par exemple, lors de notre test, Fortnite a pu fonctionner en mode Épique avec des animations très fluides (60 images par seconde) ou jusqu’à 90 images par seconde avec une qualitĂ© graphique minimale.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Chez Samsung, pas de puce Exynos Ă l’animation, mais un processeur de chez Qualcomm : la puce Snapdragon 6 Gen 3. Celle-ci n’est pas la plus vĂ©loce et on remarque dans les benchmarks ci-dessus, qu’elle est un peu la traĂ®ne Ă cĂ´tĂ© de son rival. Elle offre tout de mĂŞme des performances suffisantes dans les tâches quotidiennes basiques (Web, vidĂ©os, rĂ©seaux sociaux, etc.), mais aussi sur des jeux 3D.

1 point partout sur l’autonomie

Que ce soit l’appareil de Nothing ou celui de Samsung, les deux abritent une batterie de 5 000 mAh. Une capacitĂ© qui peut paraĂ®tre limitĂ©e, quand d’autres smartphones rĂ©cents milieu de gamme intègrent des batteries de plus forte capacitĂ© comme le Oppo Reno 13 Pro (5 800 mAh) et le Honor Magic 7 Lite (6 600 mAh).

Ils sont donc tous les deux en mesure d’offrir leurs services pendant une journĂ©e, mais pas beaucoup plus. Heureusement, le Phone (3a) et le Galaxy A36 sont compatibles avec la charge rapide. Pour Nothing, la puissance s’Ă©lève Ă 50 W, ce qui permet en 19 minutes de rĂ©cupĂ©rer 50 % de la batterie. De son cĂ´tĂ©, Samsung fait un effort par rapport Ă la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente, en passant d’une charge de 25 W Ă 45 W.

Nothing ou Samsung, lequel finira dans votre proche ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts de ses téléphones, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Chacun propose une expérience réussie, mais des différences sont à prendre en compte.

Le Nothing Phone (3a) se démarque avec son design iconique, qui ne ressemble à aucun autre. Il plait aussi pour son interface Nothing OS 3.1 originale, son téléobjectif convaincant et un écran performant. Les autres aspects, comme les performances de son processeur ou son autonomie, sont satisfaisants mais on regrette seulement que Nothing se soit contenté de trois ans de mises à jour majeures…

En choisissant le Galaxy A36, vous avez un smartphone sĂ©duisant et Ă©quilibrĂ©. Son Ă©cran offre une expĂ©rience visuelle satisfaisante, digne des meilleurs smartphones Samsung et son interface logicielle, toujours aussi agrĂ©able, offre six annĂ©es de mises Ă jour majeures, un suivi logiciel exemplaire pour un appareil milieu de gamme. Ce smartphone au design soignĂ© et rĂ©sistant sait ĂŞtre suffisant pour des usages classiques, mais qui manque quelque peu d’ambition face Ă la concurrence.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets et détaillés dans :

Pas convaincu par le smartphone de Samsung ou de la marque Nothing ? Il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.