Amazon fait une belle offre du Prime Day sur le récent Nothing Phone (3a) Pro, un smartphone au look audacieux

Un design toujours aussi audacieux, une fiche technique bien calibrĂ©e, et cette interface qui casse les codes, Nothing revient avec un smartphone qui ne fait pas semblant. Et aujourd’hui Amazon fait une offre qui permet de passer son prix de 479 euros Ă 389 euros pendant le Prime Day.

Rien Ă faire, Nothing a compris un truc que les autres ont oubliĂ© : faire des smartphones qui ont de la gueule sans rogner sur les specs. Le Phone (3a) Pro continue d’explorer cette voie singulière, avec ses glyphes lumineux, son interface fluide, et une expĂ©rience qui mĂ©lange hardware bien fini et software peaufinĂ©. L’un des

coups de cœur de la rédaction avec sa note de 8/10 lors de notre prise en main perd 90 euros de son prix sur Amazon.

Les points forts du Nothing Phone (3a) Pro

Un superbe Ă©cran AMOLED de 6,77 pouces

La technologie Glyphe

Une charge rapide de 50 W

Au lieu de 479 euros, le Nothing Phone (3a) Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 389 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Nothing Phone (3a) Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone bien fini, pas juste une vitrine de LED

Nothing aurait pu s’arrêter à son design. Mais non, le Phone (3a) Pro pousse aussi du côté performance : processeur solide Snapdragon 7s Gen 3, 256 Go de stockage, 12 Go de RAM LPDDR5. Tout est fluide, les animations sont clean, et les gestes bien intégrés.

L’ultra zoom x30, couplé à un capteur principal retravaillé, impressionne pour ce segment de prix. Côté selfie, la caméra 32 MP en façade assure pour les appels vidéo comme pour le contenu réseau. Pas de sur traitement, pas de saturation cheap.

Et avec 50 W en charge rapide (filaire), une batterie de 5000 mAh et une gestion logicielle bien maîtrisée, le Phone (3a) Pro ne vous lâchera pas en fin de journée, même avec GPS, TikTok et Spotify en fond de tâche.

Le genre d’Android qui donne envie de rester chez Android

Le Nothing Phone (3a) Pro embarque une dalle AMOLED de 6,77 pouces, avec une définition Full HD+ (2412 x 1084 px), un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, et une luminosité qui peut grimper jusqu’à 1 600 nits en pic. Une lisibilité parfaite, même en plein soleil, et une fluidité irréprochable dans les scrolls comme en jeu. Couplé aux glyphes arrière qui notifient sans bruit, on se retrouve avec un téléphone discret, efficace, mais qui ne passe jamais inaperçu.

La compatibilité 5G est bien entendu de la partie, avec un Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6E et de l’USB-C 3.1 pour ne pas brider les usages modernes. L’écosystème Nothing s’ouvre aussi de plus en plus (comme avec les Nothing Buds Pro), et tout est pensé pour s’intégrer sans friction.

Enfin, le software reste la grande force de la marque avec une interface sobre, rapide, où chaque mise à jour est l’occasion d’ajouter une touche utile (et pas un widget inutile). Le Phone (3a) Pro ne cherche pas à tout faire, mais il fait l’essentiel mieux que la plupart.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nothing Phone (3a) Pro.

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’Ă©tĂ© 2025

Et pour ĂŞtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ© et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.