Le Google Pixel 9 n’échappe pas au Prime Day : en version 128 ou 256 Go, le prix baisse de 300 € sur Amazon

Bon en photo et animé par une Pixel Experience toujours aussi agréable, le Google Pixel 9 a plusieurs atouts. Son prix en fait aussi partie : en pleine période de soldes, Amazon propose la version 128 Go à 599 euros au lieu de 899 euros et la version 256 Go à 699 euros au lieu de 999 euros.

Avec son design revisité moderne, ses capacités photo et son intelligence artificielle assez fun et pratique, le récent Google Pixel 9 est un smartphone que l’on peut facilement recommander. Il n’est toutefois pas dénué de petits défauts, mais à moins de 600 euros, comme pendant ce Prime Day, ils sont bien plus faciles à accepter.

Ce qu’offre le Google Pixel 9

Une dalle OLED de 6,3 pouces bien lumineuse

Un excellent capteur photo principal

La Pixel Experience et 7 ans de mises à jour

Au lieu de 899 euros, le Google Pixel 9 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Amazon. Comptez 100 euros de plus pour le double de stockage.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un joli smartphone avec un écran bien lumineux

Le Google Pixel 9 fait partie de ces smartphones modernes qui ont clairement du caractère. Son bloc photo niché dans une pilule, laquelle a donc remplacé l’ancienne barre horizontale, ses tranches plates comme celles des Pro et Pro XL ou encore ses angles arrondis permettent de rendre sa prise en main vraiment confortable. Petit plus pour sa certification IP68, et donc pour sa résistance à l’immersion dans l’eau pendant quelques minutes.

À l’avant, on trouve une dalle OLED Full HD+ de 6,3 pouces, qui profite d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. On aurait aimé avoir un écran LTPO, comme celui de la version Pro, mais on se console avec une luminosité maximale impressionnante, qui atteint 2 654 cd/m² en HDR. Autant dire que l’écran est bien lisible même en plein soleil. Petit bémol tout de même pour le capteur de luminosité ambiante, qui manque de réactivité. Autrement, l’écran offre une belle précision colorimétrique.

Une belle longévité et le plein d’IA

Le Google Pixel 9 embarque un SoC Tensor G4, qui n’est pas le plus puissant du marché, mais qui sait exécuter les tâches du quotidien sans accroc. Il est davantage à la peine sur les jeux et sur la gestion de la chauffe. Côté interface, c’est la traditionnelle Pixel Experience, toujours aussi intuitive, que Google nous apporte. N’oublions pas de mentionner les nombreuses fonctionnalités IA, notamment côté retouche photo ; la fonction Réinventer, qui permet de transformer une partie d’une photo grâce à un prompt, est particulièrement convaincante. Mais notez que toutes les fonctions IA ne sont pas encore disponibles.

La firme de Mountain View propose par ailleurs sept ans de mises à jour, ce qui est bien plus rassurant. Côté photo, le Pixel 9 intègre un capteur principal de 50 Mpx, qui fournit des clichés détaillés aux couleurs équilibrées, ainsi qu’un ultra grand-angle de 48 Mpx, qui s’en sort plutôt bien en basse lumière. On regrette cependant l’absence de téléobjectif ; même si le zoom x2 numérique est bon, il n’est pas au niveau d’un grossissement optique. Enfin, concernant son autonomie, le Google Pixel 9 peut tenir une journée, mais pas plus. Évitez les usages très actifs. Côté recharge, c’est vraiment lent, et le chargeur officiel n’est pas fourni avec le smartphone…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 9.

Google Pixel 9, 9a, 8… Quel smartphone Google choisir en 2025 ?

