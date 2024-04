Tesla en danger : les prises de position d’Elon Musk font fuir les clients

Elon Musk, le milliardaire à la tête de Tesla, SpaceX et Starlink, est connu pour son franc-parler et ses idées parfois controversées. Mais ces derniers temps, ses prises de position politiques de plus en plus conservatrices font de plus en plus de bruit. Et cela pourrait bien avoir des conséquences sur ses entreprises, en particulier Tesla, dont les clients commencent à se détourner.

Elon Musk, le milliardaire et entrepreneur à la tête de Tesla, SpaceX, X (Twitter) ou encore Neuralink, ne cesse de faire parler de lui. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas ses prouesses technologiques qui font l’actualité, mais bien ses prises de position politiques de plus en plus conservatrices.

Il faut dire que le milliardaire, connu pour son franc-parler et ses idées parfois controversées, n’hésite plus à exprimer des opinions très à droite, allant des théories complotistes aux critiques anti-woke, en passant par une ligne dure sur l’immigration. Il met même en garde contre la crise de la dénatalité et le wokisme, se faisant ainsi le porte-voix des idées portées par l’extrême droite.

Un activisme politique qui pourrait coûter cher à Tesla

Jusqu’à présent, les prises de position d’Elon Musk n’avaient pas semblé avoir d’impact sur ses entreprises. Mais, selon une récente enquête de la société d’études de marché Calibre, le nombre d’acheteurs potentiels de Tesla est en baisse, et cela serait principalement dû à Elon Musk lui-même.

Selon Reuters, la proportion d’acheteurs de voitures américains envisageant une Tesla est tombée à un nouveau plus bas de 31 % en février de cette année. Cela représente moins de la moitié de la valeur de novembre 2021, lorsque Calibre a commencé à évaluer l’intérêt de ces clients, la proportion était alors de 70 % pour le constructeur de voitures électriques.

Bien que les données n’aient pas été collectées suffisamment longtemps pour porter un jugement vraiment significatif, Calibre est convaincu que la personnalité polarisante de Elon Musk est l’un des facteurs les plus importants dans ce déclin de la confiance des clients. « Il est très probable que Elon Musk lui-même contribue à notre réputation », a déclaré Shahar Silbershatz, PDG de Caliber. Il a également justifié cela par le fait que son entreprise a constaté que 83 % des Américains associent Elon Musk à Tesla.

Des chiffres en baisse pour Tesla

Les derniers chiffres de Tesla semblent confirmer cette tendance. Le constructeur automobile a livré 386 810 véhicules au total au premier trimestre 2024, contre les 457 000 attendus par le consensus des analystes. Sa production a également reculé, à 433 371 (-8,5 %).

Le groupe a expliqué cette baisse des volumes par les phases initiales de production de la nouvelle version de la Model 3 dans son usine de Fremont, en Californie. Mais il fait également face à une forte concurrence en Chine avec des acteurs comme BYD, Xpeng ou encore Nio.

C’est vrai que la concurrence n’a jamais été aussi présente, en Chine avec de nouvelles voitures qui viennent inquiéter la marque, et en Europe où les SUV électriques commencent à proposer de vraies alternatives à la reine du segment qu’était jusqu’à présent la Model Y.

Reste à savoir si le milliardaire décidera de modérer son discours ou s’il continuera à assumer pleinement ses opinions, quelles qu’en soient les conséquences. Il pourrait même aller jusqu’à soutenir Donald Trump lors des prochaines élections américaines, bien que ce dernier ne soit pas un défenseur convaincu des voitures électriques.