Xiaomi frappe fort avec sa première voiture électrique : la preuve avec ces chiffres impressionnants

La voiture électrique de Xiaomi se vend comme des petits pains. La firme chinoise aurait presque épuisé les stocks pour l'année 2024 en seulement 24h. Oui mais, tout n'est pas si rose.

L’officialisation des prix de la Xiaomi SU7 la semaine dernière a permis à la première voiture électrique du constructeur chinois de faire les gros titres de la presse locale. Il faut dire que les chiffres sont impressionnants. Xiaomi annonce avoir vendu 88 898 commandes en seulement 24h. Mais il s’agit de commandes remboursables, avec un délai de rétractation de 7 jours.

À titre de comparaison, lors du lancement de la Tesla Model 3, l’entreprise américaine avait récolté 180 000 réservations en 24h, mais avec un acompte entièrement remboursable, sans limite de durée. Et surtout, avec des commandes possibles dans le monde entier. Ici, Xiaomi a limité les commandes à la Chine seulement.

Une production largement inférieure à la demande

Le média chinois Yicai annonce que 40 000 acomptes ont été transformés en commande pour le moment. Pour le reste, il faudra attendre la fin du délai de rétractation pour en savoir plus. Mais il est clair que la capacité de production de Xiaomi semble inférieure à la demande, avec 60 000 à 80 000 unités prévues pour 2024 et 150 000 voitures par an par la suite.

Et justement, selon un autre papier de Yicai, Xiaomi aurait demandé à ses sous-traitants et à BAIC (qui fabrique la voiture pour le moment) d’augmenter la cadence. Car pour le moment, la montée en puissance est jugée trop lente : 3 000 voitures en mars, 4000 à 5 000 en avril, et 6 000 voitures par mois pour le reste de l’année 2024. Le constructeur chinois aurait désormais pour cible 10 000 voitures produites par mois.

Des délais de livraison trop longs

L’objectif : réussir à réduire les délais de livraison, qui sont désormais compris entre 19 à 32 semaines selon les versions et les configurations. Un délai trop long pour certains clients qui pourraient décider d’aller voir ailleurs, et notamment chez Tesla, qui livre sa Model 3 en deux à six semaines seulement.

Les premières Xiaomi SU7 sortiront des lignes de production le 3 avril 2024. Le constructeur chinois a prévu une cérémonie en bonne et due forme, comme l’annonce Lei Jun, le patron de Xiaomi, sur Weibo.

Pour rappel, la Xiaomi SU7 coûte moins cher qu’une Tesla Model 3 et propose une autonomie plus élevée et beaucoup plus de fonctionnalités. Mais le patron de Xiaomi a précisé que l’entreprise perdait de l’argent pour chaque voiture vendue. Une situation intenable à long terme. Il faut s’attendre à des massives hausses de prix dans les prochains mois et prochaines années.