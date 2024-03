La voiture électrique de Xiaomi nous prouve à quel point ce “petit” détail chamboule l’autonomie

Récemment officialisée, la nouvelle Xiaomi SU7 sera proposée avec quatre styles de jantes différents. Un détail esthétique qui n'en n'est pas vraiment un, puisque ces roues auront un impact direct sur la consommation et donc l'autonomie de la berline électrique.

Le spécialiste de la tech, Xiaomi a récemment officialisé sa première voiture zéro-émission (à l’échappement), la berline SU7. Et forcément, cette dernière, que nous avons eu la chance de découvrir en vrai, était attendue au tournant, puisqu’elle a pour ambition de chasser directement sur les terres de la Tesla Model 3 ainsi que de la BYD Seal. Et elle semble pouvoir tenir ses promesses.

Cette nouvelle venue annonçait lors de sa révélation une autonomie de 668 kilomètres selon le cycle chinois CLTP, grâce à sa batterie de 73,6 kWh dans sa version de base. La variante la plus haut de gamme peut quant à elle atteindre les 800 kilomètres grâce à son pack LFP (lithium-fer-phosphate) de 101 kWh. Des chiffres très prometteurs pour la berline, alors que sa rivale américaine culmine à 713 kilomètres, grâce à ses jantes aéro.

Et justement, qu’en est-il de la nouvelle SU7 ? Et bien le site chinois It Home nous indique que cette dernière propose aussi des roues conçues pour améliorer l’aérodynamisme. À vrai dire, la berline laisse un choix de quatre types de jantes, de 19 à 21 pouces. Et elles ne sont pas seulement là pour faire joli, puisqu’elles ont aussi un impact direct sur l’autonomie maximale de la voiture chinoise. C’est ce que le Hummer EV nous avait d’ailleurs déjà prouvé l’an dernier.

Si vous voulez rouler le plus longtemps possible, il faudra donc opter pour la monte de 19 pouces, qui permet d’atteindre les 810 kilomètres en une seule charge, contre 800 km comme initialement prévu. Attention, car ce chiffre s’entend selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimiste que notre WLTP européen. Il faut plutôt tabler sur 720 kilomètres environ chez nous, ce qui est tout de même très bon. Et cela grâce au dessin de la jante, mais également aux pneus, des Michelin e-Primacy à faible résistance au roulement.

Du simple au double

Ces derniers réduisent les frottements de la roue sur le sol et dont nécessitent de dépenser moins d’énergie pour faire avancer la voiture. Ce qui réduit donc la consommation d’électricité et améliore l’autonomie, tout simplement. Il est aussi possible d’opter pour d’autres jantes de 19 pouces, mais cette fois-ci chaussées des nouveaux pneus Bridgestone Turanza 6. L’autonomie baisse à 800 kilomètres CLTC, soit environ 715 kilomètes WLTP.

Xiaomi SU7 Max Autonomie CLTC Vitesse max Michelin e-Primacy 810 km 240 km/h Bridgestone Turanza 6 800 km 265 km/h Michelin Pilot Sport EV 750 km 265 km/h Pirelli P-Zero 725 km 265 km/h

En revanche, cette gomme permet d’améliorer la tenue de route et la vitesse maximale, qui passe de 240 à 265 km/h. Le dessin de la jante est quant à lui moins aérodynamique et plus sportif. Pour encore plus de performance, il est possible de choisir les roues de 20 pouces, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport EV. Cela se fait cependant une fois encore au détriment de l’autonomie, qui passe cette fois-ci à 750 kilomètres CLTC, soit environ 670 kilomètres WLTP.

Enfin, il est aussi possible d’opter pour une monte de 21 pouces, cette fois-ci fournie par le fabricant italien Pirelli. Il s’agit des pneus P-Zero, réputés pour leur sportivité et leur excellente tenue de route. En revanche, il faudra composer avec une autonomie en forte baisse, qui passe alors à 725 kilomètres CLTC. Ce qui donne environ 650 kilomètres WLTP, tandis que la vitesse maximale passe ici à 265 km/h.

Le 0 à 100 km/h reste quant à lui inchangé quelle que soit la version et est affiché à 2,78 secondes seulement. Les Pirelli améliorent cependant la distance de freinage, mais il faudra débourser pas moins de 10 000 yuans, soit environ 1 283 euros pour ces derniers.

Attention toutefois : en plus d’être plus grand, les pneus Michelin Pilot Sport EV et Pirelli P-Zero sont plus larges à l’arrière : 265 mm au lieu de 245 mm sur les autres montes. C’est en partie cette différence qui augmente la consommation, et diminue donc l’autonomie.