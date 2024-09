Voiture électrique : connaissez-vous réellement le coût d’un trajet de 100 km face aux diesel et essence ?

Cet été, plusieurs reportages de TF1 ont véhiculé approximations et idées reçues sur la voiture électrique. Le dernier en date relate l’expérience d’une conductrice, qui annonce payer 13 euros pour parcourir 100 kilomètres. Qu’en est-il réellement ? Savez-vous à combien se chiffrent les coûts d’énergie d’une voiture électrique ? C’est l’heure du sondage de la semaine.

Ces dernières semaines, TF1 a fait fort dans le domaine de la voiture électrique. D’abord avec un reportage sur les longs trajets, présentés comme longs et contraignants, puis en relatant l’expérience d’une conductrice de Volvo EX30 qui, n’ayant pas voulu installer de point de charge à domicile, se retrouve à devoir payer 13 euros pour parcourir 100 km.

Des sujets qui ont fait bondir les propriétaires de voitures électriques… et nous aussi. Les sujets ont déjà été expliqués et rebattus à maintes reprises, mais le message est-il passé ? Connaissez-vous les prix réels d’électricité ? C’est le sujet de notre sondage de la semaine.

Des prix variables, mais toujours inférieurs à l’essence

Reconnaissons tout de même une chose : il est parfois compliqué de se retrouver dans les prix de recharge d’une voiture électrique, surtout sur une borne publique – allant même jusqu’à inquiéter l’Autorité de la concurrence.

Reste que le moyen le plus simple et économique de recharger sa voiture électrique, c’est bien chez soi, ce que soit via une wallbox ou une simple prise renforcée. Avec un tarif du kWh fixé à 0,2068 € en heures creuses, votre voiture électrique rechargera pendant que vous dormez. En considérant un modèle consommant 17 kWh/100 km, il faudrait ainsi compter environ 3,5 euros pour rouler 100 km.

Sur une borne, nous avons choisi de nous fier aux prix moyens relevés en 2024 par l’AVERE France. Une charge lente, en courant alternatif, coûtait en moyenne 0,328 € par kWh, soit un coût moyen pour cette même voiture de 5,60 euros pour 100 km. Précisons tout de même que les opérateurs peuvent facturer en sus des frais de stationnement ou d’occupation lorsque vous stationnez alors que votre voiture est branchée.

Les bornes rapides, en revanche, facturent cher leurs recharges en 20 minutes. L’AVERE annonce un prix moyen de 0,459 euro par kWh, soit 7,80 euros pour faire 100 km. Ajoutons que les tarifs des bornes sur autoroute sont plus souvent autour des 60 cts du kWh, soit 10,20 euros pour 100 km, tandis que les opérateurs en dehors de ces grands axes (Superchargeurs Tesla, Lidl, IECharge) font baisser la moyenne.

Et côté thermiques, me direz-vous ? Pour le diesel, prenons un litre moyen à 1,73 euro (d’après l’INSEE) et une voiture consommant 6 litres aux 100 km : nous voilà à 10,38 euros pour 100 km. Idem pour une voiture essence : un litre d’E10 à 1,82 € et une consommation de 7 litres aux 100 km nous donnent un coût de carburant de 12,74 euros aux 100 km.

De manière générale, l’AVERE-France, toujours elle, le certifie : rouler en électrique, avec un mix de recharge typique d’une utilisation « normale », revient 68 % moins cher qu’une thermique.

