Reportage de TF1 lors d’un long trajet en voiture électrique : les erreurs qu’ils ont commises, nos conseils pour les éviter

Il y a quelques jours, le JT de 20 heures de TF1 a diffusé un reportage sur un long trajet à bord de trois voitures différentes : une diesel, une hybride et une 100 % électrique. Le reportage est très à charge sur la voiture électrique, mais des solutions pourtant simples existent pour éviter les ennuis rencontrés. Les voici.

Capture d’écran du reportage // Source : TF1

Le 12 août 2024, en pleine période estivale propice aux longs trajets, TF1 a diffusé en plein JT de 20h (le journal télévisé le plus regardé de France) un reportage comparant trois voitures aux énergies différentes durant un long trajet : une voiture diesel, une autre hybride et, enfin, une voiture électrique.

Un reportage très à charge sur l’électrique, ce qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Il est vrai que le voyage en électrique ne s’est pas très bien passé… mais des outils et des astuces simples auraient pourtant pu éviter ces désagréments. Voici ce qu’il faut en retenir.

Que s’est-il passé ?

Pour les retardataires, TF1 a illustré un trajet entre Villeneuve d’Ascq, en banlieue lilloise, et Étretat, sur la côte normande, à bord de trois voitures différentes : un DS 7 Crossback diesel, un Hyundai Tucson hybride et une Volkswagen ID.4 100 % électrique.

Ce reportage malhonnête de TF1 sur les voitures électriques ! D'un point de vue déontologique, on peut se poser des questions.



Si le voyage de 310 km se déroule sans le moindre accroc pour les conducteurs des SUV diesel et hybrides, le journaliste à bord de la Volkswagen cumule les déconvenues, rencontrant des bornes hors services ou très lentes.

Bref, il arrivera avec 1h30 de retard par rapport aux deux autres, et le reportage conclut : « si vous voyagez en voiture full électrique […] c’est la plus lente [des trois motorisations]. Il faudra donc préparer son parcours pour ne pas tomber en panne ». Vraiment ? Voici notre analyse de la situation, et surtout les astuces à bien connaître.

Ce qu’il aurait dû faire

Ce qui est intéressant, c’est que ce reportage montre le comportement d’un conducteur lambda qui se retrouve à faire un long voyage à bord d’une voiture électrique – sans expérience manifeste de cette motorisation.

Deux choses nous étonnent particulièrement dans ce reportage : tout d’abord, le journaliste a quitté l’autoroute avec 30 % de batterie restante pour trouver une borne, qui s’est avérée être hors service. Ensuite, lorsqu’il trouve une borne rapide fonctionnelle, il semble attendre jusqu’à retrouver une batterie complètement chargée.

Le journaliste de TF1 tombe sur une borne hors service // Source : Capture d’écran Frandroid

Deux choses qui l’ont énormément retardé, et qui auraient pu être très facilement évitées s’il avait tout simplement rentré la destination dans le GPS de la Volkswagen, puisque ce dernier dispose d’un planificateur d’itinéraire.

Un planificateur d’itinéraire, pour rappel, est un outil qui analyse la typologie et le kilométrage d’un parcours donné et qui détermine s’il est nécessaire de s’arrêter recharger. Dans ce cas, il trouvera automatiquement la (ou les) bornes où il faudra s’arrêter, en prenant soin de proposer des arrêts optimaux (en d’autres termes, les stations les plus rapides et les plus proches de l’itinéraire idéal). Il affichera également la durée nécessaire de charge pour atteindre, au choix, l’arrêt suivant ou la destination.

Et là, surprise : en reprenant le trajet indiqué par le reportage avec un départ à 100 % de batterie avec une Volkswagen ID.4 Pro de 2024 (le modèle essayé), le planificateur A Better Route Planner, connu pour être très fiable, annonce carrément qu’il est possible de faire le trajet sans recharger, avec une arrivée à 24 % de batterie ! Son concurrent, Chargemap, demande une recharge de… une minute pour arriver avec 20 % à destination.

Bref, en ayant simplement rentré la destination dans le GPS et suivi ses instructions, notre conducteur aurait évité les ennuis rencontrés, et serait arrivé bien plus rapidement.

Nos conseils

S’il est particulièrement regrettable que TF1 diffuse un tel sujet à une heure de grande écoute, ne faisant que renforcer les craintes (souvent infondées) des conducteurs à passer à l’électrique, cela nous donne l’occasion de répéter une nouvelle fois le B.A-BA d’un long trajet en électrique.

Le planificateur d’itinéraire du Volkswagen ID.4 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Faire confiance au planificateur ! Ce dernier est relié à la consommation en temps réel de la voiture ainsi qu’au registre des bornes, de quoi connaître en temps réel leur disponibilité. Cet équipement se démocratise de plus en plus à bord des voitures électriques neuves, et les systèmes « externes » (type Chargemap ou A Better Route Planner dont on a parlé plus haut) sont également très fiables.

Ce dernier est relié à la consommation en temps réel de la voiture ainsi qu’au registre des bornes, de quoi connaître en temps réel leur disponibilité. Cet équipement se démocratise de plus en plus à bord des voitures électriques neuves, et les systèmes « externes » (type Chargemap ou A Better Route Planner dont on a parlé plus haut) sont également très fiables. Il n’est pas nécessaire de sortir de l’autoroute pour trouver une borne rapide. Bien au contraire, puisque l’ensemble des aires de service françaises (disposant d’une station essence) sont dotées de bornes rapides – le maillage des routes nationales et départementales est en progrès, mais n’est malheureusement pas encore aussi dense.

Bien au contraire, puisque (disposant d’une station essence) sont dotées de bornes rapides – le maillage des routes nationales et départementales est en progrès, mais n’est malheureusement pas encore aussi dense. Inutile d’attendre jusqu’à 100 % de batterie. La puissance de charge diminue au fil de la recharge (c’est ce qu’on appelle la courbe de charge), et il est souvent aussi long de passer de 20 à 80 % de la batterie que de 80 à 100 %. Bref, contentez-vous de faire des arrêts courts si vous n’utilisez pas de planificateur ou, encore une fois, de se fier à la charge recommandée par ce dernier. Cela permettra en outre de libérer votre place plus rapidement, et donc de fluidifier le trafic sur les stations en tension.

Le Volkswagen ID.4 utilisé pour le reportage se recharge sur une borne Ionity // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Bref, sans grande préparation (outre rentrer sa destination dans le GPS), il est tout à fait possible de faire de longs trajets en électrique – en témoignent nos nombreuses expériences. Nous vous avons en outre concocté une sélection des voitures électriques les plus aptes aux longs trajets. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne route !