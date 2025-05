En quoi ce nouveau TV 4K QLED de 65 pouces à moins de 630 € est le super deal du jour ?

Le téléviseur TCL 65P79K a beau être un modèle QLED de 65 pouces, son prix est vraiment contenu par rapport à la concurrence. Et grâce à une ODR de 50 euros, son prix passe de 679 euros à 629 euros chez Boulanger.

Il est aujourd’hui tout à fait possible de mettre la main sur un grand téléviseur QLED à moindre coût. TCL fait justement partie des marques les plus prolifiques sur ce marché. Récemment, le fabricant a lancé sa gamme P79K, au sein de laquelle figure un modèle de 65 pouces très bien équipé. Son prix est tout aussi intéressant : en ce moment, on peut le trouver à moins de 630 euros.

Les atouts du TV TCL 65P79K

Une grande dalle QLED de 65 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Trois ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 679 euros, le TV QLED TCL 65P79K peut aujourd’hui vous revenir à 629 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 24 juin 2025.

Un TV moderne avec des images bien contrastées

Le TCL 65P79K est tout d’abord un modèle plutôt moderne, avec son écran sans bordure et ses pieds discrets (dont on peut se passer si l’on souhaite accrocher le téléviseur au mur, bien sûr). Il s’agit aussi et avant tout d’un grand TV de 65 pouces, soit une diagonale idéale pour regarder confortablement ses contenus. Assurez-vous tout de même d’avoir un recul suffisant dans votre pièce.

Cette dalle 4K bénéficie par ailleurs de la technologie QLED, qui permet de profiter d’images bien contrastées et de couleurs vives. Elle supporte également les formats Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HDR HLG. Pour rappel, le HDR offre des images bien plus contrastées et détaillées grâce à une extension de la plage dynamique. Et côté audio, on a droit à une compatibilité avec le Dolby Atmos, gage d’un son bien vaste et immersif.

Aussi adapté au gaming, mais…

Le TCL 65P79K possède par ailleurs trois ports HDMI 2.1. Toutefois, la dalle de ce téléviseur étant limitée à 60 Hz, vous ne pourrez pas lancer des parties en 4K@120Hz sur votre console next-gen. Vous pourrez en revanche jouer en 4K@60Hz ou en Full HD@120Hz. Heureusement, les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont de la partie.

Enfin, ce téléviseur est animé par le système Google TV, qui reste l’un des meilleurs OS du marché grâce à sa fluidité et sa simplicité d’utilisation. Google Assistant est forcément présent, de même que la fonction Chromecast, qui vous permet de diffuser du contenu sur votre TV depuis un smartphone ou une tablette, par exemple. Notez que le TV est aussi compatible avec AirPlay 2.

