Pourquoi ce vélo électrique d’un géant de la TV n’a juste aucun sens et aucun intérêt

Il se veut polyvalent mais est dénué de toute suspension et de pneu pneus larges, mais aussi urbain alors qu'il ne possède aucun équipement dédié : le Sharp Grenoble est une proposition maladroite de vélo électrique.

Au printemps dernier, nous avions découvert le premier vélo électrique du géant de la télévision Sharp. Notre curiosité nous avait poussés à prendre en main le Sharp Milano, qui nous avait déçus, d’autant que son prix était ostentatoirement élevé. Cela n’a pas freiné les ambitions du Japonais, qui lance un deuxième VAE en cet été 2024 : le Grenoble, aussi connue sous le nom BK-GS03EG ou EW, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Un vélo Sharp mal affûté

Ce nouveau VAE semble un poil polyvalent que son prédécesseur. Il est équipé d’une transmission Microshift à 7 vitesses (contre un système monovitesse pour le Milano), et peut prétendre grimper les dénivelés de la ville française dont il porte le nom. Le Sharp Grenoble est un vélo électrique urbain, mais arbore toutefois un cadre à la géométrie curieuse. Très redressé vers l’avant, son grand angle de direction s’accorde soi-disant à « une utilisation tout-terrain », lit-on sur le site officiel. Un bon point pour la maniabilité – en descente notamment -, mais l’angle apporté semble vraiment extrême.

Surtout, affirmer qu’il peut assumer une utilisation tout-terrain est une petite hérésie : le Grenoble est totalement rigide, sans aucune suspension. Ses pneus étroits Kenda (700 x 35) ne l’inviteront pas à fouler les sentiers rocailleux ou les petits sentiers battus le temps d’une ballade un week-end, ni son petit moteur arrière dont nous ignorons le couple (et l’origine) – c’est généralement mauvais signe.

Parfaitement intégrée au cadre, la batterie est non amovible et d’une faible capacité de 281 Wh. On estime ainsi l’autonomie en mode maximal à 40 km grand maximum, le mode Eco procurant 85 km selon Sharp. Quant aux freins à disque hydrauliques, ils seraient fournis par Shimano : des MT200 plus précisément.

C’est en fait la confusion : la fiche technique du produit envoyée à la rédaction mentionne bel et bien des freins Shimano, mais le texte du communiqué de presse évoque des Tektro.

Un prix outrageux vu l’équipement

Autre point noir : malgré sa relative finesse et son absence d’équipement (pas de garde-boue ni de porte-bagages), le Sharp Grenoble frôle les 20 kg (19,5 kg exactement) : on espérait bien moins pour un VAE aussi dépouillé.

Enfin, le coup fatal est apporté par le prix : 2 399 euros, sur une taille unique acceptant uniquement des gabarits de 170 à 190 cm. À ce tarif, on peut presque s’offrir le Decathlon LD 920 E, un Iweech Promenade ou un Angell Rapide+, qui s’avèrent être des alternatives bien plus intéressantes.