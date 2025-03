Ce grand TV 4K LG de 65 pouces ne dépasse pas les 500 € pour le dernier jour des ventes flash d’Amazon

Avec sa grande dalle 4K, son filtre NanoCell ou encore son OS toujours aussi pratique, le TV LG 65NANO81 cumule les atouts. En cet ultime jour de ventes flash de printemps d’Amazon, vous le trouverez Ă 499 euros au lieu de 799 euros.

C’est bientĂ´t la fin des ventes flash de printemps d’Amazon, mais la plateforme a encore quelques belles offres sous le coude. Par exemple, vous pourriez mettre la main sur le TV 4K LG NanoCell 65NANO81, un modèle capable de diffuser des images aux couleurs bien vives, en plus d’ĂŞtre bourrĂ© de technologies audio ; une rĂ©fĂ©rence dont le prix est passĂ© sous la barre des 500 euros.

Les points forts du TV LG 65NANO81

Une grande dalle 4K de 65 pouces

La technologie NanoCell

webOS avec plein de mises Ă jour

Auparavant affichĂ© Ă 799 euros, le TV LG 65NANO81 est aujourd’hui proposĂ© Ă 499 euros sur Amazon.

Un grand TV pour une meilleure immersion

Le TV LG 65NANO81 est un modèle plutĂ´t Ă©lĂ©gant avec ses bordures fines et ses pieds assez discrets, dont on peut d’ailleurs se passer si l’on prĂ©fère un montage mural. Ce que l’on apprĂ©cie davantage, c’est Ă©videmment cette grande dalle 4K de 65 pouces, dont la taille importante renforce l’immersion et donne plus de profondeur Ă chaque contenu. Cette dalle n’est en revanche ni QLED, ni OLED, mais elle bĂ©nĂ©ficie tout de mĂŞme de la technologie NanoCell de LG, qui se rapproche du QLED.

Concrètement, la marque a appliquĂ© le filtre NanoCell, basĂ© sur des boĂ®tes quantiques, sur une dalle LCD, ce qui permet de profiter de couleurs plus riches et vives, et de noirs plus intenses. Le tĂ©lĂ©viseur embarque par ailleurs le processeur α5 Gen7 AI, qui se charge d’optimiser la qualitĂ© des images et le son. Notez aussi que le TV supporte les formats HDR10 Pro, HDR HLG et HGiG (pour le gaming), tout en intĂ©grant le mode Filmmaker.

Un système d’exploitation complet et durable

CĂ´tĂ© audio, le tĂ©lĂ©viseur de LG est Ă©quipĂ© d’un système sonore Virtual Surround 9.1.2, mais Ă©galement de plusieurs technologies permettant de rendre les contenus sonores bien plus dĂ©taillĂ©s et clairs. On a par exemple droit au rĂ©glage acoustique par IA, grâce auquel le TV analyse la disposition de la pièce pour offrir Ă l’utilisateur un son optimal qui se diffuse dans toutes les directions. LG a aussi misĂ© sur l’AI Sound Pro, qui permet au son de s’adapter Ă chaque type de contenu visionnĂ©.

Pour le gaming, maintenant, le LG 65NANO81 n’est pas vraiment idĂ©al puisqu’il ne dispose d’aucun port HDMI 2.1 (dommage pour les consoles next-gen), et sa dalle est limitĂ©e Ă 60 Hz. Mais l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui rĂ©duit considĂ©rablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prĂ©vu Ă cet effet, est tout de mĂŞme de la partie.

Enfin, le TV tourne sous webOS, mais bénéficie avant tout des nouveautés du programme webOS Re:New, qui promet notamment des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée. Ici, jusqu’à quatre versions de mise à jour de l’interface seront proposées pendant 5 ans. Et pour ce qui est du contrôle des objets connectés, le TV peut fonctionner avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Ă€ lire aussi :

Quels sont les meilleurs téléviseurs 65 pouces 4K (Oled, QLED ou Full LED) en 2025 ?

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

