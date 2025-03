Les plaisirs pas chers avant la fin des ventes flash Amazon : voici le top 17 des offres à moins de 100 €

Les ventes flash de printemps d’Amazon touchent Ă leur fin, et si vous n’avez pas encore eu le temps d’en profiter ou avez un budget serrĂ©, pas de problème. Amazon dĂ©gaine des offres Tech Ă moins de 100 euros, et voici les meilleures d’entre elles.Â

Amazon profite du printemps pour lancer ses ventes flash. Durant cet Ă©vènement durant jusqu’au 31 mars, le gĂ©ant amĂ©ricain propose de nombreuses rĂ©ductions sur les produits Tech les plus populaires du moment. Et pour les budgets plus restreints, pas de panique, vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans cette sĂ©lection garantie Ă moins de 100 euros, oĂą l’on des objets connectĂ©s bien pratiques.

Les meilleures offres Ă moins de 100 euros pendant les ventes flash d’Amazon

Anker Zolo Power Bank

Si vous avez pour habitude d’ĂŞtre souvent sur la route, dans les transports, bref : loin d’une prise, ou qu’il vous arrive d’oublier de charger votre smartphone, vos Ă©couteurs ou autre, il vous faut une batterie externe. C’est ce que propose ce modèle Zolo 20 000 mAh 30 W par Anker, qui propose pas moins de trois ports USB pour s’occuper de vos appareils. C’est un produit qui bĂ©nĂ©ficie des dernières heures des offres de printemps Amazon Ă -37%.

Pourquoi choisir l’Anker Zolo Power Bank ?

Le câble USB-C inclus, tressé, avec une durée de vie de 4 ans

La capacité de 20 000 mAh peut charger un iPhone 15 quatre fois

Le fait de pouvoir charger jusqu’Ă 3 appareils simultanĂ©ment

Grâce aux ventes flash de printemps sur Amazon, l’Anker Zolo Power Bank passe de 34,99 euros Ă 21,99 euros. Si jamais vous n’avez pas besoin de 20 000 mAh, la version 10 000 mAh est aussi en promo et passe de 26,99 euros Ă 17,99 euros.

Manette sans fil PowerA pour Nintendo Switch

Pour la Switch, Ă part la manette pro, il n’y avait pas grand-chose de plus. C’est lĂ qu’interviennent des constructeurs tiers, comme PowerA, qui demandent une licence officielle Ă Big N et proposent ensuite leurs propres produits et peuvent les dĂ©cliner avec toutes les franchises de la marque. C’est comme ça qu’on se retrouve avec cette manette Kirby qui a la bouche pleine, totalement compatible Switch, mĂŞme s’il lui manque quelques fonctionnalitĂ©s. Si vous aimez l’univers de Kirby, il vous reste quelques heures pour en profiter et la commander Ă moins de 40 euros.

La manette PowerA Kirby en résumé

Une autonomie de 30 h grâce à deux piles AA

Deux boutons supplémentaires à programmer à la volée

Le look de Kirby est vraiment trop mignon

La manette sans-fil PowerA Kirby, ou n’importe quelle autre d’ailleurs, coĂ»te 49,99 euros. Sauf qu’en ce moment, la version Kirby est disponible pour 39,99 euros sur Amazon.

Logitech G Pro X SE

Dans le secteur des casques audio taillĂ©s pour le gaming, Logitech occupe une place de choix avec ses rĂ©fĂ©rences confortables et bourrĂ©es de technologies. Il est en plus possible de trouver, dans son catalogue, de bons modèles Ă moindre coĂ»t, Ă l’image du Logitech G Pro X SE : ce casque avec un son surround 7.1 est proposĂ© Ă moins de 60 euros pendant le dernier jour des ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points essentiels du Logitech G Pro X SE

Un casque confortable

Un son surround 7.1 (DTS Headphone:X 2.0)

Plusieurs fonctions de personnalisation avec le logiciel G Hub

Auparavant affichĂ© Ă 89,99 euros, le casque gamer Logitech G Pro X SE est aujourd’hui disponible en promotion Ă 59,99 euros sur Amazon.

Nanoleaf Kit 4D

Avis aux fans de cinĂ©ma et de gaming : le kit Nanoleaf 4D va vous permettre de synchroniser le contenu de votre TV avec le ruban LED fourni, pour un maximum d’immersion. S’il vous tente, sachez que pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, ce kit est -32 %.

Que contient ce kit Nanoleaf 4D ?

Un ruban LED à coller derrière un téléviseur

Une caméra qui capture les couleurs affichées à l’écran

Un boîtier qui fait la liaison entre les deux

Initialement affichĂ© Ă 99,99 euros, le kit Nanoleaf 4D Screen Mirror Lightstrip est aujourd’hui proposĂ© Ă 67,99 euros Amazon.

Tile by Life360 Mate (2024)

Oublier son sac dans le bus, son portefeuille dans le train ou simplement Ă©garer ses clĂ©s lors d’une balade, c’est bĂŞte, mais ça arrive. Fort heureusement, il existe des moyens pour corriger le tir ; les balises connectĂ©es notamment. Et parmi les experts du genre, on retrouve Tile, dont le rĂ©cent modèle Mate est actuellement en promotion sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de ce lot du Tile Mate

Une étanchéité IP68 et une autonomie de trois ans

Une portée Bluetooth de 105 mètres

Un système d’attache pour un porte-clés

Au lieu de 32,99 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion Ă 23,09 euros sur Amazon.

Sennheiser Accentum

Sennheiser a su se dĂ©velopper et proposer des casques pour tous les usages et surtout, toutes les bourses. C’est ainsi qu’Ă cĂ´tĂ© de ses modèles haut de gamme Momentum, on trouve les Accentum. Une gamme de casques sans fil avec rĂ©duction de bruits ambiants qui, malgrĂ© quelques concessions, tient la route comme nous avons pu en juger lors de notre test.

Les principales qualités du Sennheiser Accentum Wireless

50 heures d’utilisation sur une seule charge et une charge rapide

LĂ©ger, facilement adaptable Ă tous, et confortable

Globalement agréable, en écoute musicale comme en film ou en jeu

Au lieu de 199 euros Ă sa sortie, le Sennheiser Accemtum est aujourd’hui disponible en promotion Ă 99 euros sur Amazon.

Anker Zolo Power Bank Magnétique

Opter pour une batterie externe comme la PowerBank Anker Zolo est très pratique, surtout s’il vous arrive souvent de terminer la journĂ©e avec le smartphone Ă©teint parce qu’il n’a plus de batterie. C’est un appareil capable de recharger jusqu’Ă trois appareils simultanĂ©ment.

Les avantages de l’Anker Zolo PowerBank

Sa puissance de recharge de 30W en filaire, 7,5W en sans-fil

La batterie externe permet de charger 3 appareils simultanément

Compatible avec les coques magnétiques

En allant sur le site d’Anker, vous retrouvez la Zolo PowerBank pour 51,99 euros. C’est pour ça qu’il vaut mieux profiter des ventes flash de printemps sur Amazon pour la commander Ă 28,99 euros.

Belkin BoostCharge Pro

Lors de grands trajets en voiture, on aime bien avoir son smartphone Ă portĂ©e de vue, ne serait-ce que pour le GPS. Et s’il venait Ă tomber en rade de batterie, vous pouvez opter pour le chargeur sans-fil Belkin BoostCharge Pro. Un modèle compatible Qi2 Ă installer dans votre voiture, avec fixation sur la ventilation, pour recharger votre smartphone avec une puissance de 15 W, qui est Ă -43 %.

Les points forts du Belkin BoostCharge Pro

La puissance de recharge sans-fil de 15W

Elle fonctionne avec les coques de protection MagSafe

Possibilité de pivoter en mode paysage si besoin

Un chargeur BoosterCharge Pro par Belkin coûte normalement 69,99 euros. Durant quelques jours, vous le retrouvez à 39,99 euros sur Amazon.

Lenovo Tab M9

Avec la Lenovo Tab M9, vous avez une tablette qui, de base, est déjà bien abordable et convient à un usage familial. Elle a été lancée à 179 euros et pendant les quelques jours de ventes flash de printemps sur Amazon, elle passe sous les 100 euros.

Que retenir de la Lenovo Tab M9 ?

Une autonomie annoncée à 13 h

Des dimensions compactes

Elle est équipée de deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos

Alors qu’elle Ă©tait lancĂ©e Ă 179 euros en mars 2023, elle a naturellement baissĂ© de prix et revient, pendant les ventes flash de printemps Amazon, Ă son prix le plus bas, c’est-Ă -dire 99 euros.

Nothing CMF Buds Pro 2

La dernière gĂ©nĂ©ration des Ă©couteurs sans fil pas chers de Nothing, les CMF Buds Pro 2, proposent une rĂ©duction de bruit active, un son de qualitĂ© et une excellente batterie tout en Ă©tant abordable. Ils le sont d’autant plus pendant les ventes flash d’Amazon.

Les atouts des Nothing CMF Buds Pro 2

Une réduction de bruit active efficace

La technologie LDAC

Une bonne autonomie

Au lieu de 59 euros, les Nothing CMF Buds Pro 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă 44 euros sur Amazon.

Vous pouvez également retrouver les CMF Buds de Nothing en promotion à seulement à 24 euros au lieu de 39 euros au départ.

Samsung microSDXC Sonic Pro Plus

Pour enregistrer des vidĂ©os en 4K, profiter de chargements rapides des jeux et bĂ©nĂ©ficier d’un grand espace de stockage pour une Nintendo Switch, un drone ou une action cam, une bonne carte microSD est indispensable, comme la carte microSD Samsung Pro Plus de 512 Go, aux couleurs de Sonic. Elle est d’ailleurs Ă un super prix sur Amazon.

La microSD Samsung Pro Plus, c’est quoi ?

Une capacité de stockage généreuse

Des vitesses de transfert jusqu’Ă 180 Mo/s

Le stockage de vidéos en 4K

Auparavant proposĂ©e Ă 79,99 euros, la carte microSDXC Samsung Pro Plus Sonic de 512 Go est aujourd’hui disponible en promotion Ă 49,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi Portable Air Pump 2

C’est un appareil qui ne paye pas de mine et qui pourtant est très pratique : le compresseur Ă air Ă©lectrique Xiaomi Mi Portable Air Pump 2. Il peut vous sauver une sortie, un trajet si jamais vous avez un pneu Ă plat. Cet accessoire se glisse facilement dans un sac ou un coffre et mĂŞme s’il est un peu lourd, il rend de fiers services. Aujourd’hui, il est Ă -37 %.

La Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 en résumé

L’affichage en bar ou en psi

Le gonflage s’arrĂŞte automatiquement

La petite lampe incluse, bien pratique pour un usage de nuit

La pompe Ă©lectrique Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 est un produit que vous retrouvez Ă 37,99 euros sur Amazon pendant les ventes flash de printemps, au lieu de 59,99 euros.

Fire TV Stick 4K Max

Avec le Fire TV Stick 4K Max, vous pouvez transformer n’importe quel écran ou vidéoprojecteur en TV connecté. Ce modèle est le plus puissant au format clé HDMI d’Amazon. La qualité d’image en 4K, le son Dolby Atmos, le stockage de 16 Go, les traitements HDR et la compatibilité Alexa répondent toujours présents. Il prend en charge le Wi-Fi 6E, et embarque une nouveauté baptisée Écran Dynamique, qui transforme votre écran en toile de maître lorsqu’il se met en veille, soit le même principe que les TV Samsung The Frame.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K Max

Il est compatible 4K, Dolby Vision, HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Il prend en charge le Wi-Fi 6E

La nouvelle fonctionnalité Écran Dynamique

Au dĂ©part Ă 79,99 euros, la clĂ© HDMI Fire TV Stick 4K Max est aujourd’hui remisĂ©e Ă 47,99 euros sur Amazon.

Les autres dongle HDMI sont Ă©galement en promotions : le Fire TV Stick 4K passe de 69,99 euros Ă 37,99 euros, et le Fire TV Stick HD, la solution la plus abordable, revient Ă 27,99 euros au lieu de 44,99 euros.

Manette sans fil Xbox Series

Si vous êtes à la recherche d’une manette de jeu efficace pour jouer sur Xbox, ou même sur PC ou sur votre smartphone, vous pourrez vous tourner sans problème vers la manette sans fil Xbox Series. Confortable en main et compatible avec moult appareils, elle est en promotion à moins de 45 euros.

Ce qu’on apprĂ©cie de la manette sans fil Xbox

Son ergonomie

Sa bonne autonomie

Sa compatibilité avec Xbox, Windows, Mac, Android, iOS

Auparavant affichée à 59,99 euros, la manette sans fil Xbox en coloris Blanc est aujourd’hui disponible en promotion à 44,99 euros sur Amazon.

Echo Dot (5e génération)

L’Echo Dot 5e Gen apporte des modifications internes avec de nouveaux haut-parleurs pour une expĂ©rience sonore amĂ©liorĂ©e, l’ajout d’un capteur de tempĂ©rature et d’un accĂ©lĂ©romètre. C’est l’enceinte connectĂ©e la plus aboutie du gĂ©ant amĂ©ricain, et elle est aujourd’hui plus intĂ©ressante avec près de 40 % de remise.

Les forces de l’Amazon Echo Dot (5e gen)

Des performances sonores revues Ă la hausse

Une enceinte qui fait aussi répéteur Wi-Fi

Un design toujours raffiné

Au lieu de 64,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Dot (5e gen) est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Amazon.

Kindle

La Kindle (2024) d’Amazon est la plus abordable des liseuses d’Amazon. Elle propose un Ă©cran antireflets de 6 pouces, un Ă©clairage rĂ©glable et 25% plus lumineux Ă son maximum, par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent, et ne manque pas autonomie.

Que propose la Kindle (2024) d’Amazon ?

Jusqu’à 6 semaines d’autonomie avec une seule charge

16 Go de mémoire = des milliers de livres sur la liseuse

L’écran antireflet de 6″ avec éclairage avant réglable

La Kindle d’Amazon est en ce moment remisĂ©e Ă 89,99 euros, au lieu de 109,99 euros de base.

Sachez que la Kindle Colorsoft Signature Edition subit une première baisse de prix Ă l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon et s’affiche dĂ©sormais Ă 244,99 euros.

Blink Mini 2

Contrairement à sa prédécesseure, la Blink Mini 2 est capable de s’installer en extérieur, même si elle a toujours autant sa place en intérieur également. Ce modèle discret a atteint son prix le plus bas sur Amazon et se vend à moins de 40 euros dans un pack.

L’essentiel Ă retenir de la Blink Mini 2

Une caméra d’extérieur et d’intérieur

Un champ de vision élargi (143°)

Un projecteur intégré

La détection de mouvements disponible

Avec un prix barré à 59,99 euros, le kit de 2 caméras Blink Mini 2 est proposé en promotion à 35,99 euros sur Amazon.

