Ring lights : les meilleurs anneaux lumineux en choisir en 2021

Autrefois réservés aux photographes, les ring lights sont désormais utilisées par les créateurs de contenus. Découvrez notre sélection d’anneaux lumineux afin d’exploiter une lumière de qualité pour vos clichés et vos vidéos Tik Tok.

Afin de mettre en valeur un sujet lors d’une vidéo ou d’une photo, la lumière est un point essentiel. Malgré la qualité croissante de la photographie sur smartphones, l’apport d’accessoires supplémentaires n’est pas négligeable. Parmi les éléments indispensables en la matière, les ring lights sont certainement les plus incontournables.

Il n’est plus nécessaire d’être un professionnel pour utiliser ce genre de produits. Sur les réseaux sociaux, l’apport de ce type de produit est essentiel si l’on veut mettre en valeur un sujet. Le téléphone ou l’appareil photo se place au centre de l’anneau afin de créer une lumière homogène. Vous pouvez trouver des ring lights à différents budgets et destinés à de nombreux cas d’usages.

Nous avons sélectionné pour vous plusieurs ring lights afin de vous proposer les meilleurs dans chaque domaine.

Neewer Classic 18 pouces : le meilleur disponible

La marque américaine Neewer est sans doute la plus plébiscitée. La version proposée ici dispose d’un anneau de 18 pouces avec un support pour l’appareil de capture vidéo. Le Neewer Classic 18 pouces peut-être utilisé aussi bien avec des smartphones qu’avec des appareils photo numériques. L’ensemble tient sur un trépied de 150 cm dont la hauteur est ajustable en fonction des situations.

L’anneau lumineux émet une puissance de 55 W et une température de 5500 K. Au sein du kit vendu par Neewer, vous trouverez aussi plusieurs filtres de lumières blanc et orange permettant d’ajuster les conditions de la scène. Ce ring light saura s’adapter à tous les types de contenus via un arceau pivotable à 180 degrés. L’ensemble comprend aussi un trépied d’éclairage, un tube souple, un kit de filtre, un adaptateur de sabot de tête, un récepteur Bluetooth, un adaptateur universel et un support de smartphone.

L’anneau lumineux fonctionne grâce à une prise secteur à brancher lors de l’installation.

Les plus du Neewer 18 pouces :

Compatible smartphone et appareil photo

Un anneau de lumière de 48 centimètres

Le trépied ajustable

Le trépied extensible Peyou : de la lumière à 360 degrés

Les ring lights se doivent d’être polyvalents. En l’occurrence, le produit de la marque Peyou comprend un kit d’installation complet. Il est vendu avec l’anneau lumineux, le support de smartphone, le trépied, un adaptateur pour le pas de vis, une télécommande Bluetooth et la sacoche de transport. Il est compatible aussi bien avec les smartphones que les appareils photo avec pas de vis intégrés et même les GoPro.

La tête de smartphone est rotative à 360 degrés pour varier entre les contenus verticaux de TikTok ou Instagram par exemple, et horizontaux. La compatibilité avec les smartphones est variée puisque le support s’adapte à la largeur du produit. Vous pourrez filmer aussi bien sur iPhone que via un appareil Android. Avec la télécommande Bluetooth, vous n’avez pas besoin de télécharger une application pour utiliser la photo. L’installation de l’ensemble se fait en 20 minutes.

L’anneau lumineux LED de 10 pouces contient différents modes d’éclairages, du plus chaud au plus froid. Il est livré avec un câble USB à brancher sur un ordinateur portable ou bien une Powebank.

Les plus de l’anneau lumineux Peyou :

Compatible smartphone et appareil photo

Un anneau de lumière de 48 centimètres

Le trépied ajustable

Railee LED ring light : soyez maître de vos couleurs

Si la maîtrise de la lumière est importante chez les créateurs de contenus, le choix des couleurs est une donnée décisive. Avec l’anneau lumineux de Railee, vous pouvez régler à la nuance près l’atmosphère de la scène. Le ring light dispose de 3 modes d’éclairage, 6 modes RGB et 10 niveaux de luminosité. La palette couvre de la lumière blanche froide au verdâtre. La télécommande Bluetooth est à activer jusqu’à 10 mètres de distance.

Le trépied extensible oscille entre 39 et 150 centimètres s’adaptant à votre situation. Ici encore, la tête est flexible, pivotant à 360 degrés. Le ring light vous est aussi livré avec un câble USB de 2 mètres. Vous pourrez le connecter à un PC portable ou une prise secteur afin d’alimenter l’anneau lumineux. Celui-ci propose d’ailleurs un diamètre de 10 pouces.

Le trépied est suffisamment robuste pour offrir une stabilité de tous les instants malgré les conditions extérieures.

Les plus du Railee LED :

Sa vaste palette de couleurs

Un trépied extensible

Son câble USB de 2 mètres

Elgato Ring Light : le parfait compagnon de streaming

Outre l’explosion des contenus sur les réseaux sociaux, la plateforme Twitch aussi connaît un nombre croissant d’utilisateurs. Avec le ring light d’Elgato, vous vous assurez une installation de bonne facture si vous débutez la diffusion de jeu vidéo. L’anneau offre une luminosité exceptionnelle de 2500 lumens ainsi qu’une gamme de couleurs débutant à 2900 et s’arrêtant à 7000 K. La consommation électrique monte jusqu’à 45 W.

Pour aller plus loin

Setup de stream : tout ce qu’il faut pour se lancer sur Twitch ou YouTube

En matière de configuration, le produit de chez Elgato requiert à la base une connectivité WiFi. Il nécessite d’un côté Windows 10 ou macOS 10.14 voire une version plus récente pour les PC. Dans le volet mobile, le système est compatible avec Android 6.0 et iOS 12.1. Vous pouvez aussi utiliser l’anneau avec le Stream Deck Elgato ou bien le Multi Mount de l’entreprise.

Attention, si l’anneau est connectable à un smartphone, les fixations disponibles ne fonctionnent que pour un appareil photo ou une caméra. Il faudra donc acheter un adaptateur à part.

Les plus du Elgato Ring Light :

Sa large compatibilité logicielle

Une large palette de chaleur lumineuse

La facilité d’installation

Razer Kyio : une webcam bien éclairée pour débuter

Si vous n’avez pas le luxe de posséder un appareil photo pour y placer un anneau lumineux, tournez-vous vers la Razer Kiyo. Le produit en question intègre en son sein une caméra et un microphone vous permettant de retransmettre votre direct, mais aussi de communiquer en bonne qualité. Le ring light possède un diamètre de 7 pouces avec une luminosité ajustable et trois différentes températures.

En vidéo, la ring light Razer Kiyo permet de filmer en Full HD. La lentille au sein de l’ensemble dispose d’un autofocus afin de faire la mise au point immédiate sur votre visage. L’anneau lumineux est pivotable à 360 degrés. Il sera possible d’ajuster le meilleur angle possible avant d’enregistrer une vidéo ou bien de tenir un live. Le produit est livré avec un socle pivotable pour vous permettre de trouver le meilleur angle possible.

Pour aller plus loin

Quelle webcam PC et Mac choisir en 2021 ?

L’ensemble est compatible sous Windows 7 au minimum par une connectique USB. Notre test de la Razer Kiyo Pro vous donnera une idée plus précise de la qualité vidéo du constructeur pour ses webcams.

Les plus de la Razer Kiyo :

Sa webcam intégrée

Le support pivotable

La connectivité via USB

Diyife Selfie ring light : portable et pas cher

Avec les smartphones de plus en plus mobiles, vous n’avez peut-être pas le luxe d’emporter tout un ensemble de ring light avec vous. Le Diyifie Selfie propose une solution à cette situation. L’anneau lumineux d’un diamètre de 8 centimètres peut être installé en un instant sur un smartphone. Il est préférable que celui-ci possède une encoche en guise de capteur avant. Sachez qu’il est aussi possible de le placer sur une webcam ou bien un appareil photo dorsal. La luminosité sera ainsi plus centrée.

Cela signifie aussi que le produit fonctionne avec une batterie autonome. Celle-ci est en Lithium-ion et se charge via un câble USB fourni. Avec le mode de lumière le plus puissant, vous avez droit à 30 minutes en continu selon le constructeur. Il s’agit d’un outil nomade pratique, puisque vous pouvez le glisser au fond d’un sac sans qu’il soit trop encombrant.

La gestion de la lumière se fait directement par un bouton placé sur l’anneau.

Les plus du Diyife Selfie :

Un format de poche

La charge USB

Une lumière de qualité

Comment choisir sa future ring light ?

Quelle taille de ring light choisir ?

Plusieurs diamètres d’anneaux lumineux sont proposés sur le marché. Il n’existe pas de taille idéale. Pour un usage proche des professionnels, tournez-vous vers des anneaux plus grands mesurant entre 45 et 50 centimètres. S’il faut mettre en valeur un maquillage ou un produit, les anneaux ayant une circonférence entre 16 et 26 centimètres sont à privilégier. Enfin, pour les selfies ou les vlogs, un cercle lumineux entre 10 et 15 centimètres permet un usage simple tout en étant facile à transporter.

Pourquoi utiliser un anneau lumineux ?

Les amateurs de photographie ne le répéteront jamais assez. La lumière est l’une des données les plus importantes pour réaliser un joli cliché. Ces lampes circulaires offrent un éclairage de grande intensité pour la création de contenus. Aussi bien en photographie qu’en vidéo, ces appareils permettent de réduire les ombres et les reflets sur votre visage. De quoi vous aider pour une session maquillage. Surtout, la lumière émise vous permettra de travailler dans n’importe quelle condition.

Quelle est la luminosité idéale pour mon contenu ?

La lumière propose différents critères à prendre en compte avant son travail. La température émise par les LED composant la lampe est à prendre en compte. Celle-ci se mesure en kelvin et la mesure se lit de la manière suivante : plus le chiffre est élevé, plus vous aurez une lumière froide (6500 K étant une lumière « neutre »). Pour avoir la main sur différentes atmosphères, nous vous conseillons de choisir un anneau avec un large spectre de température.

Quels sont les accessoires vendus avec une ring light ?

Au sein de notre sélection, quelques appareils disposent d’un kit d’accessoires. Certains viennent avec un trépied, une télécommande Bluetooth, un câble USB ou même une tête rotative à 360 degrés. Vérifiez aussi si le ring light dont vous faites l’acquisition dispose d’un pas de vis. Cela vous permettra d’utiliser un trépied que vous possédez déjà avec votre propre matériel.

Une ring light pour smartphone, appareil photo, GoPro ou les trois ?

Le dernier point à prendre en compte est la compatibilité de l’anneau. En matière de téléphonie, la diversité des formats fait que certains produits ne pourront pas supporter la largeur d’un modèle précis. D’autres anneaux sont même compatibles avec des tablettes. Avant de vous lancer dans l’acquisition d’un anneau lumineux, prenez en compte le matériel déjà en votre possession avec de choisir le modèle adéquat.

