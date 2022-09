Osmo Action 3 : DJI veut rassurer avec sa nouvelle concurrente des GoPro

DJI a dévoilé sa nouvelle caméra d'action, la DJI Action 3, qui vient se positionner assez nettement contre le principal acteur du secteur.

Alors qu’on sait que GoPro doit présenter, ce mercredi à 15h, sa nouvelle GoPro Hero 11 Black, son principal concurrent, DJI, a décidé de lui griller la politesse. Une heure avant la présentation de l’action cam du constructeur américain, la firme chinoise a en effet décidé de présenter sa propre nouvelle caméra destinée à l’action, la DJI Osmo Action 3.

Alors que DJI avait changé non seulement la nomenclature, mais également le design pour son Action 2, le nouveau modèle du constructeur, l’Osmo Action 3, reprend un format plutôt classique pour ce type de caméra. On a ici affaire à une caméra plutôt classique, dans la veine de ce que proposent les principaux acteurs du marché et qui n’est pas sans rappeler le format de la première Osmo Action lancée en 2019. Il faut dire que l’ergonomie de la Action 2 avait eu du mal à convaincre.

La DJI Osmo Action 3 profite ainsi de deux écrans tactiles, à l’arrière de la caméra comme à l’avant pour les gens qui souhaiteraient l’utiliser en mode vlog avec un retour de leur visage. Pour cet usage, DJI a également intégré trois micros pour un enregistrement stéréo.

Elle est par ailleurs fournie avec une nouvelle batterie DJI de 1770 mAh permettant jusqu’à 160 minutes d’enregistrement vidéo, compatible avec des températures jusqu’à -20 °C et capable de se recharger entièrement en 50 minutes. Le boîtier peut par ailleurs être utilisé dans l’eau jusqu’à 16 mètres de profondeur sans besoin de boîtier d’étanchéité. Il est également capable de résister aux chutes jusqu’à 1,5 m de hauteur.

Une stabilisation à 360 degrés

Du côté de la qualité d’image, DJI annonce avoir intégré un capteur de type 1/1,7 permettant d’enregistrer des séquences vidéo jusqu’en 4K à 120p. Un mode 4K 60p est également intégré afin de limiter la chauffe en cas de forte température extérieure. On peut également compter sur le mode d’enregistrement D-Cinelike pour permettre un étalonnage des couleurs et de la luminosité en postproduction.

Rappelons néanmoins qu’il ne s’agit pas d’un format flat, contrairement au D-log, absent de l’Osmo Action 3. Du côté de l’objectif, DJI signale qu’il offre un champ de vision de 155° et que l’action cam est capable d’opérer un zoom numérique jusqu’à x4.

Comme toujours, c’est sur le système de stabilisation électronique et les différentes fonctions que la DJI Osmo Action 3 se démarque. Elle intègre ainsi trois modes. RockSteady 3.0 va ainsi proposer une stabilisation classique, HorizonBalancing va permettre de corriger l’inclinaison horizontale à 45° et HorizonSteady promet de garder une vidéo horizontale même en cas de rotation de la caméra à 360 degrés. Un système qui n’est pas sans rappeler le mode ultra stabilisation du Vivo X80 Pro.

Parmi les autres fonctionnalités, on peut citer un nouveau système de support pour les vidéos verticales, une compatibilité en mode webcam, une diffusion en Wi-Fi jusqu’en Full HD à 30p, le contrôle vocal de la caméra ou le changement rapide de modes vidéo personnalisés créés par l’utilisateur.

La DJI Osmo Action 3 est disponible dès ce mercredi au prix de 359 euros en version de base — avec une batterie, un cadre de protection, un support d’adaptateur et une base adhésive. Un bundle Osmo Action 3 Adventure est également proposé à 459 euros et ajoute deux batteries supplémentaires, un support adaptateur et un étui de batterie multifonctions.

