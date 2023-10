Ce pack DJI Osmo Action 3 avec ses accessoires est à prix réduit grâce aux French Days

Après une première Osmo Action magnifique et un deuxième modèle plus décevant, DJI était attendu au tournant pour la troisième itération de son action cam imperméable. Au lieu de proposer des nouveautés et de proposer les caractéristiques haut de gamme d'une GoPro, la DJI Osmo Action 3 préfère rester à l'essentiel. Pendant les French Days, elle est proposée dans un pack d'accessoires chez la Fnac à 392 euros au lieu de 459,99 euros.

L’année dernière, DJI grillait la politesse à GoPro et à sa Hero 11 Black en présentant en premier sa dernière action cam, la Osmo Action 3, dans l’espoir de remonter dans notre estime après une Action 2 qui nous a laissé sur notre faim. Pour cela, le constructeur chinois a notamment misé sur un retour aux sources, mais aussi quelques nouveautés notables.

Le DJI Osmo Action 3 en bref

La qualité d’image au rendez-vous avec la 4K

Une action cam étanche jusqu’à 16 mètres

Une autonomie convaincante et une recharge rapide

Au lieu de 459,99 euros habituellement, le DJI Osmo Action 3 dans son pack Adventure Combo est maintenant disponible en promotion à 392 euros chez la Fnac.

Une action cam qui va à l’essentiel

DJI avait changé la nomenclature de son action cam Osmo Action 2 et nous avait ainsi passablement déçu, avec la DJI Osmo Action 3, le constructeur revient aux bases avec deux écrans tactiles et des finitions en plastique qui conviennent mieux à un usage extrême, tel qu’un tournage sous-marin jusqu’à 16 mètres de profondeur. Comparée à la GoPro Hero 11 Black, la DJI Osmo Action 3 est un peu plus petite et un peu plus légère, elle manque toutefois d’ergonomie à cause de ses boutons sans contour et donc compliqués à trouver rien qu’avec le sens du toucher.

En plus du design et des finitions, la DJI Osmo Action 3 va également à l’essentiel en ce qui concerne la qualité vidéo. Alors que sa rival de chez GoPro est capable de filmer en 5.3K, celle-ci plafonne à la 4K 120 i/s, il est aussi possible de filmer en 1080p 240 i/s pour des images d’une fluidité époustouflante. La qualité d’image est meilleure chez la GoPro Hero 11 Black, certes, mais l’Osmo Action 3 fait profiter de son champ de vision ultra-large de 155° qui assure une immersion totale dans son enregistrement.

Une digne concurrente à la GoPro

En action, la DJI Osmo Action 3 se montre bluffante avec ses systèmes de stabilisation électronique, ici le fameux Rocksteady dans sa version 3.0. Elle peut également compter sur HorizonBalancing qui corrige l’inclinaison horizontale à 45° et HorizonSteady qui promet de garder une vidéo horizontale même en cas de la rotation de la caméra à 360°, des technologies que l’on retrouve également chez GoPro. Attention toutefois puisque cette dernière fonctionnalité n’est accessible que jusqu’à une définition de 2.7K.

Cette action cam est fournie avec une nouvelle batterie DJI de 1770 mAh capable d’enregistrer en 1080p à 30 i/s pendant 150 minutes, soit 2h30, même dans des conditions extrêmes tel qu’un grand froid à -20 °C. Pour avoir mis la cam dans un congélateur pour les besoins du test, on peut vous certifier que c’est vrai. D’une part, cette autonomie est supérieure à celle de la GoPro, d’autre part, la batterie résiste mieux à la chauffe que la batterie de 1720 mAh de sa rivale. Enfin, la caméra demande environ 40 minutes pour être totalement rechargée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le DJI Osmo Action 3.

