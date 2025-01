DJI Osmo Pocket 3 : l’action cam des vlogueurs (avec son pack d’accessoires) perd plus de 100 € pour les soldes

La DJI Osmo Pocket 3 est une petite caméra d’action pratique et dotée d’une excellente stabilisation, idéale pour celles et ceux qui souhaitent vloguer au quotidien. En ce moment, vous la trouverez, avec son pack créateur, à 556,81 euros au lieu de 679 euros chez AliExpress.

Dévoilée en octobre 2023, la DJI Osmo Pocket 3 a rejoint le catalogue des action cam compactes et haut de gamme de la marque. Ce modèle de poche, comme son prédécesseur, est notamment taillé pour les créateurs de contenus désireux de donner à leurs vidéos un aspect plus pro. Il s’accompagne en plus d’un pack créateur avec moult accessoires, et en cette fin de soldes d’hiver, on peut s’offrir le tout pour moins de 600 euros.

Les points forts de la DJI Osmo Pocket 3

Un format poche vraiment pratique

Une bonne stabilisation

Des vidéos jusqu’en 4K à 120 ips

Lancé à 679 euros, puis réduit à 636,81 euros, la DJI Osmo Pocket 3 (pack créateur) est aujourd’hui disponible en promotion à 556,81 euros chez AliExpress grâce au code promo CNYFR80. La caméra est expédiée depuis la France.

Une caméra de poche facile à utiliser

Comme la Pocket 2 qui l’a précédée, la DJI Osmo Pocket 3 est une petite caméra d’action compacte qui a tout d’abord l’avantage d’être très légère. Avec ses 179 g, nul besoin de préciser qu’elle est particulièrement facile à tenir en main. En revanche, notez que son format la rend probablement plus fragile qu’une caméra d’action plus taillée pour les sportifs. Cette Osmo Pocket 3 se présente par ailleurs sous la forme d’un gimbal, ou stabilisateur, pour smartphone, avec sa partie inférieure, par laquelle on va prendre la caméra et qui héberge notamment l’écran, et sa partie supérieure, qui loge le module caméra, suspendu pour permettre une meilleure stabilisation.

La grande nouveauté introduite par cette Osmo Pocket 3, c’est évidemment cet écran OLED de 2 pouces, qui peut pivoter pour afficher un retour. La Pocket 2 se contentait, de son côté, d’un simple écran LCD de 1 pouce fixe. Ici, on peut passer de l’enregistrement de vidéos horizontales pour YouTube au format vertical pour TikTok ou Instagram en un instant, tout en surveillant de près le contenu filmé. La caméra s’accompagne également d’un pack créateur, qui reforge d’accessoires que les vlogueurs et créateurs de contenus vont bien apprécier : objectif grand-angle, émetteur DJI Mic 2, bonnette anti-vent DJI Mic 2, clip magnétique DJI Mic 2, protection d’objectif, mini-trépied, poignée avec filetage 1/4″, poignée batterie, câble PD USB-C vers USB-C, dragonne et sac de transport.

Des vidéos nettes et une foule de modes créatifs

La DJI Osmo Pocket 3 est équipée d’un capteur au format 1 pouce qui permet d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 120 ips. Elle profite même du profil d’images D-log de DJI pour permettre un étalonnage plus précis en postproduction. La stabilisation mécanique sur trois axes, et donc non logicielle, est évidemment de la partie et permet de réduire au maximum les tremblements. Sur la Pocket 2, elle s’était révélée excellente. Comme sa prédécesseure, l’Osmo Pocket 3 embarque des modes automatiques de suivi de sujet (ActiveTrack, ici en version 6.0), ainsi que des modes créatifs (SpinShot pour des mouvements de caméra à 180°, Motionlapse, Panorama…).

La captation audio est quant à elle assurée par un réseau de trois microphones permettant de réduire les bruits du vent. Enfin, côté endurance, si l’on filme en 1080p à 24 ips, la marque promet une autonomie de 166 minutes, soit 2h46 très précisément, mais tout dépendra bien sûr des conditions d’utilisation. De plus, toujours selon le fabricant, la caméra pourrait être rechargée à 80 % en seulement 16 minutes de charge.

