Pourquoi ce laptop grand format sous Ryzen 5 à moins de 500 € est un bon investissement ?

Les laptops sont les meilleurs engins nomades pour une utilisation au quotidien que ce soit pour les tâches administratives ou du travail bureautique. DĂ©sormais, il n’y a plus besoin de se ruiner pour avoir une machine fonctionnelle, c’est le cas avec le HP 17-cp2042nf qui passe de 599 euros Ă 499 euros sur Cdiscount via un code promo.

Vous avez surement entendu la rengaine qu’il faut mettre au minimum 1000 euros pour avoir un PC portable qui tient la route, et bien, sachez que c’est faux. Il existe maintenant une lĂ©gion de modèles pensĂ©s pour les petits budgets avec des configurations suffisante pour les usages du quotidien. Que vous soyez un simple navigateur du web, ou un auto-entrepreneur ayant besoin d’un outil pour de la bureautique, le HP 17-cp2042nf perd 100 euros de son prix sur le site marchand Cdiscount.

Les atouts de ce laptop HP 17-cp2042nf

Un Ă©cran de 17,3 pouces Full HD

Un duo processeur AMD Ryzen 5 et 16 Go de RAM

Un stockage en SSD de 512 Go

Au lieu de 599 euros, le PC Portable HP 17-cp2042nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 499 euros sur Cdiscount, en appliquant le code HP50.

Une bonne configuration dans un petit prix

Le PC Portable HP 17-cp2042nf est un laptop dont les entrailles sont composĂ©es d’un processeur AMD Ryzen 5-7520U un CPU quadricĹ“ur qui peut atteindre la vitesse maximum de 4,3 GHz, Ă©paulĂ©e par 16 Go de mĂ©moire. Cette configuration permettra d’effectuer toutes les tâches de bureautiques et de naviguer sur le web sans le moindre accroc.

Pour complĂ©ter cette config, un SSD PCIe NVME M.2 de 512 Go fait office de stockage principal et en plus de sa capacitĂ©, il apporte une expĂ©rience fluide sur l’OS de Microsoft : Windows 11. Un Solid State Drive (SSD) propose aussi une rapiditĂ© de dĂ©marrage, et permet un lancement vĂ©loce des logiciels en rĂ©duisant les temps de chargement. Du cĂ´tĂ© de la batterie, nous avons le droit Ă un bloc Li-ion 3 cellules avec une autonomie annoncĂ©e d’au moins cinq heures, en fonction de l’utilisation. Le temps de charge quant Ă lui est mesurĂ© Ă 100 minutes pour avoir droit Ă une batterie pleine.

Un grand Ă©cran confortable

En plus d’un prix accessible et d’une bonne configuration, le laptop HP 17-cp2042nf est dotĂ© d’un grand Ă©cran de 17,3 pouces. De technologie IPS et de dĂ©finition 1920 Ă— 1080 pixels, il vous permettra d’ouvrir plusieurs fenĂŞtres afin d’optimiser vos travaux, surtout avec l’excellent navigateur ARC qui pose des bases solides pour concurrencer Google Chrome. La consultation de vos sites favoris et la consommation de contenu comme le streaming sur les plateformes de SVoD sera des plus agrĂ©ables aussi. Seule Ă©pine dans le châssis, sa luminositĂ© (mesurĂ©e Ă 300 nits) paraitra faiblarde pour une utilisation en plein soleil.

Avec son design sobre et passe-partout, ce modèle arbore de bonnes finitions le rendant plutĂ´t Ă©lĂ©gant. Le laptop de HP profite d’un poids assez contenu de 2 kg, ce qui le rend lĂ©ger et facilement transportable dans un sac, idĂ©al pour les travailleurs nomades. Pour ce qui est de la connectique, c’est une partie complète pour les usages habituels, nous avons le droit Ă : un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI 1.4b et une prise jack 3,5 mm pour le duo casque et microphone.

