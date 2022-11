Samsung Galaxy S23 Ultra : vous pourriez le faire tomber sur du béton sans trembler

Corning dévoile le Gorilla Glass Victus 2. Cette nouvelle génération de verre renforcé est attendue sur l'écran du Samsung Galaxy S23 Ultra et promet de résister à des chutes d'un mètre sur du béton.

« Moi je lui dis, laisse béton », chantait Renaud à la fin des années 70. Sans transition, en 2023, vous devriez pouvoir « laisser béton » le Samsung Galaxy S23 Ultra sur du béton sans craindre la casse. C’est du moins ce que nous pouvons espérer après l’officialisation du Gorilla Glass Victus 2.

L’entreprise Corning a en effet dévoilé sa dernière génération de verre renforcée pour smartphone. La firme met ainsi en avant une composition revue pour le Gorilla Glass Victus 2 offrant « une meilleure résistance aux chutes sur des surfaces rugueuses comme le béton […] tout en préservant la résistance aux rayures de Gorilla Glass Victus ».

Même pas peur du béton

Pour rappel, le Gorilla Glass Victus premier du nom était jusqu’ici le verre le plus résistant de Corning et c’est celui qu’on retrouvait sur la plupart des smartphones les plus onéreux désireux de rassurer leurs utilisatrices et utilisateurs.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’entreprise assure ainsi que « le Gorilla Glass Victus 2 a survécu à des chutes allant jusqu’à un mètre sur une surface reproduisant le béton ». À titre de comparaison, Corning affirme que les verres produits par des concurrents se fissurent après des chutes d’un demi-mètre, voire moins. « En outre, le Gorilla Glass Victus 2 a continué à survivre à des chutes jusqu’à deux mètres sur une surface reproduisant l’asphalte et a conservé une résistance aux rayures jusqu’à quatre fois supérieure à celle de l’aluminosilicate concurrent ».

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour souligner la pertinence du Gorilla Glass Victus 2, Corning évoque d’ailleurs deux constats intéressants. Le premier c’est que « 84 % des consommateurs de trois des plus grands marchés de smartphones — Chine, Inde et États-Unis — citent la durabilité comme le critère d’achat numéro un, après la marque en elle-même ». Le second, c’est que « les smartphones sont près de 15 % plus lourds, et les tailles d’écran sont jusqu’à 10 % plus grandes qu’il y a quatre ans ». Cela a forcément influence forcément la manière dont il faut concevoir la résistance des écrans de smartphones.

Quel rapport avec le Samsung Galaxy S23 Ultra ?

D’après Corning, le Gorilla Glass Victus 2 devrait arriver sur le marché « dans les prochains mois ». Or, on s’attend à ce que Samsung présente ses Galaxy S23 vers le début de l’année 2023. Or, cette gamme jouit habituellement de la meilleure version du Gorilla Glass. Par ailleurs, une récente rumeur indiquait justement que le Galaxy S23 Ultra aurait un écran très résistant.

Il y a donc de bonnes raisons de voir ce nouveau verre renforcé être exploité pour la première fois sur le S23 Ultra et plausiblement aussi sur les S23 et S23+. Cela augure des choses intéressantes pour des smartphones toujours un peu plus durables. D’autant plus vous avez tendance à garder vos téléphones de plus en plus longtemps.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.