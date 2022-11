Le Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait être encore plus lumineux que l’iPhone 14 Pro

Des rumeurs autour de l'écran du Galaxy S23 Ultra laissent entendre qu'il pourrait s'agir de l'écran le plus lumineux et le plus résistant jamais vu sur cette gamme, voire sur le marché.

Sur un smartphone, l’écran est la pièce centrale avec laquelle nous interagissons le plus. C’est à l’aune de ses qualités que sont jugés bon nombre de téléphones aujourd’hui. Il doit être réactif, contrasté, bien calibré, mais surtout lumineux afin de pouvoir consulter du contenu dans toutes les conditions, y compris en plein soleil.

Un écran très lumineux pour le Galaxy S23 Ultra ?

À ce petit jeu, Samsung est un très bon élève, non seulement sur ses propres smartphones, mais également au travers de la concurrence qu’il fournit en dalles Oled. Et selon les rumeurs, cela devrait se confirmer en 2023 avec le Galaxy S23 Ultra.

Un leaker encore inconnu œuvrant sous le pseudo RGcloudS semble très bien informé sur la dalle du futur flagship Android. Il indique que le Galaxy S23 Ultra devrait proposer une luminosité maximale (en HDR) pouvant monter jusqu’à 2100, voire 2200 nits. Il précise néanmoins que « les chiffres pourraient être différents au lancement en raison d’ajustements ultérieurs ». Par ailleurs, la dalle serait techniquement capable d’atteindre les 2500 nits, mais uniquement entre les mains de spécialistes.

S23u max brightness,

up to 2150 nits "Numbers might be different at launch, due to further adjustments Min 2100

Max 2200+ Pwz dimming still lose against Q9 ( slightly ) below 2k — RGcloudS (@RGcloudS) November 23, 2022

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S22 Ultra peut monter jusqu’à 1700 nits et le smartphone le plus lumineux actuellement est l’iPhone 14 Pro avec 2000 nits. Le Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait donc devenir le smartphone le plus lumineux disponible sur le marché.

Un écran très résistant

Toujours selon RGcloudS, le Galaxy S23 (Ultra) aurait « le verre le plus solide parmi les smartphones haut de gamme du premier trimestre », réduisant ainsi l’écart avec le saphir de l’iPhone. Ce revêtement serait plus costaud que le Gorilla Glass Victus+ présent sur le Galaxy S22. Son nom reste aujourd’hui inconnu.

Attention néanmoins ! Bien qu’apparemment bien informé et techniquement compétent, ce « leaker » n’a pas encore fait ses preuves. Les informations qu’il fournit sont donc à prendre avec des pincettes.

