Android 15 : fini les notifications intempestives grâce à cette option

Les utilisateurs d’Android 15 vont pouvoir bénéficier d’une option permettant de limiter les notifications sur leurs smartphones. Pratique pour les conversations de groupe un peu trop animées.

Android 15 contre les notifications stressantes // Source : Frandroid

Avec les démultiplications des applications de messageries instantanées est arrivé le phénomène de surcharge de notifications. Si certaines applications comme WhatsApp permettent de mieux les gérer, les systèmes d’exploitation des téléphones ont également des solutions à proposer aux utilisateurs rêvant d’un environnement numérique plus apaisé. C’est le cas de la version 15 d’Android qui propose une nouvelle option pour limiter l’affichage des notifications sans pour autant les supprimer, rapporte Android Authority.

Faire une pause dans les notifications

Cette fonctionnalité qui a fait son apparition dans une première version en développement d’Android 15 commence à être déployée. Loin d’être un simple mode « silencieux », cette fonctionnalité de « Notification cooldown » permet de baisser progressivement le son des notifications, si le téléphone en reçoit énormément sur un temps donné, et ce, pour une durée de deux minutes. Une option bien pratique, pour les situations qui exigent d’être dans un état de concentration important ou simplement pour pouvoir se détacher plus facilement de son téléphone et de profiter d’un temps de déconnexion.

À noter, cette option comporte quelques spécificités : durant ce laps de deux minutes, le téléphone ne coupera pas les appels entrants ni les conversations qui auront été jugées prioritaires.

Pour activer cette option, Android Authority indique qu’il faudra être équipé d’un pixel ayant la dernière version d’Android 15. Ensuite, il suffira :

D’ouvrir l’application Paramètres. D’aller jusqu’à l’onglet Notifications. De rechercher la section Général et appuyer sur Temps de recharge des notifications D’activer ou désactiver l’option pour permettre à Google de gérer le contrôle du volume de vos notifications.

Les notifications pouvant être génératrices de stress, il est plus que bienvenu de la part de Google d’offrir ces options de bien-être numérique.