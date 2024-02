Cette fonction d’Android 15 peut faire un bien fou contre le stress des notifications

Une fonction d'Android 15, dans sa DP1, permet de réduire l'intensité des notifications quand vous en recevez plein d'un coup de la même application.

Ça y est, c’est le premier coup d’envoi pour Android 15 dont la Developer Preview 1 est sortie. Pour rappel, au stade de la DP1, la future version de l’OS mobile est forcément très loin de sa forme finalisée et stable. Rappelons que la première version bêta ne verra le jour qu’en avril tandis que la mouture grand public est à attendre à la rentrée.

Malgré cela, Android 15 livre déjà quelques-uns de ses secrets. Le site spécialisé 9to5Google s’est notamment penché sur des nouveautés que l’on peut déjà trouver dans la DP1. Parmi elles, il y en a une qui s’annonce intéressante pour réduire le stress que peuvent générer les notifications entrantes sur un smartphone.

Android 15 contre les pluies de notifications

Plus précisément, la fonction s’attaque aux pluies de notifications que l’on peut recevoir d’une même application en un court instant. On a déjà toutes et tous vécu ce moment où une conversation de groupe sur une application de messagerie s’enflamme. On se retrouve alors avec au moins une dizaine de notifications en moins d’une minute.

Il existe en effet une option dans Android 15 (DP1) intitulée « Notification cooldown » en anglais. Cette notion peut être traduite de plusieurs manières en français, mais il faut globalement comprendre que le terme « cooldown » désigne un temps de descente en pression, de repli.

Mais alors, en quoi consiste cette option ? Une petite description fournie dans l’interface permet d’y voir plus clair.

Diminuez progressivement le volume des notifications lorsque vous recevez plusieurs notifications successives de la même application.

Autrement dit, le système peut se rendre compte qu’une application envoie d’un coup une flopée de notifications. Pour éviter de vous importuner, il va réduire l’intensité des alertes entrantes. La description parle de réduire le volume, mais gageons que cette option fonctionne aussi lorsqu’on est en mode vibreur — pour réduire l’intensité des vibrations.

La fonction Notification cooldown sur Android 15 // Source : 9to5Google La fonction Notification cooldown sur Android 15 // Source : 9to5Google

Cette fonction propose ensuite trois options :

appliquer le cooldown à toutes les notifications ;

l’appliquer uniquement aux conversations ;

le désactiver.

Les notifications en masse pouvant être une réelle source de stress au quotidien pour bon nombre de personnes, une telle option sera intéressante à découvrir dans Android 15. Rappelons cependant qu’on ne peut pas encore savoir avec certitude si cette fonctionnalité sera préservée jusqu’au déploiement officiel de la version stable.