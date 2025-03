Fini le simple billet de train : SNCF Connect s’attaque à Google Maps avec des nouveautés ultra-pratiques

SNCF Connect dégaine trois fonctions canons pour rivaliser avec Google Maps : VTC, location de voitures et guidage piéton.

SNCF Connect ne se contente plus de vous trouver un train : elle vous emmène jusqu’à la gare en VTC, vous loue une voiture pour la suite et vous guide à pied jusqu’à votre rendez-vous. L’application de la SNCF, qu’on connaissait sous le nom de Oui.sncf, vient de s’offrir une mise à jour sacrément maligne en mars 2025.

Avec trois nouvelles fonctionnalités, elle veut clairement jouer dans la cour des grands comme Google Maps.

SNCF Connect (OUI.sncf) Télécharger gratuitement

Des trajets du début à la fin : le pari malin de SNCF Connect

SNCF Connect, c’est l’application gratuite qui regroupe tout ce qu’il faut pour voyager avec la SNCF : billets de train, de bus, infos pratiques, et même des options pour bouger dans Paris et ses environs. Mais jusqu’ici, elle s’arrêtait à la gare. Plus maintenant ! Aujourd’hui, la SNCF a dévoilé ses ambitions dans un billet de blog : “accompagner ses utilisateurs du premier au dernier kilomètre”. Traduction ? Ils veulent vous simplifier la vie, pas juste vous mettre dans un train.

Le trio gagnant de cette mise à jour, c’est l’arrivée des réservations de VTC avec Uber, la location de voitures via Avis, et un guidage piéton intégré.

VTC, location et GPS : les nouvelles stars de l’appli

Commençons par le VTC. Grâce à un partenariat avec Uber, vous pouvez maintenant réserver une course directement dans SNCF Connect. Vous allez dans l’onglet “Billets”, puis “Taxi et VTC”, vous tapez votre destination, et hop, vous choisissez votre voiture. Vous aurez toutes les infos classiques : nom du chauffeur, modèle du véhicule, temps d’attente… C’est comme sur l’application Uber, mais intégré à votre trajet SNCF.

Ensuite, il y a la location de voitures avec Avis Budget Group. Là, SNCF Connect sort le grand jeu avec des réductions sympas : 15 % si vous avez un billet de train et une carte de réduction SNCF (comme la carte Avantage), 10 % avec l’un ou l’autre, et 5 % même sans rien.

Et pour les petits trajets, l’appli se transforme en GPS piéton. Fini le stress de trouver la sortie de la gare ou l’adresse exacte de votre hôtel. Comme Google Maps, elle vous trace le chemin en temps réel, avec les étapes bien expliquées. Idéal pour les balades ou les derniers mètres après le train.

SNCF Connect (OUI.sncf) Télécharger gratuitement

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !