Google Maps et Waze profitent de Gemini : les petites fonctions pratiques à découvrir

Les deux applications de navigation phares de Google, Maps et Waze, se mettent à jour pour rendre nos trajets plus sécurisés et nos sorties plus agréables. Pour y parvenir, la firme américaine a ajouté la possibilité de faire des signalements à voix haute, tout en ajoutant sa petite touche d’intelligence artificielle.

Google Maps et Waze connaissent quelques nouveautés plutôt bienvenues // Source : Frandroid

Google Maps et Waze sont devenues incontournables pour aller d’un point A à un point B, qu’il s’agisse de votre prochaine visite chez le coiffeur ou bien du roadtrip pour aller en vacances. Si ces deux applications, développées par les équipes de Google, sont déjà bien utiles en l’état, de nouvelles fonctionnalités ne sont jamais de trop, et c’est exactement ce à quoi nous avons droit.

Quand Gemini devient votre copilote

C’est Google Maps qui connaît sûrement la nouveauté la plus impressionnante, puisqu’il s’agit d’une intégration assez poussée de Gemini, l’intelligence artificielle générative de la firme. Ici, elle est utilisée pour recommander des activités aux utilisateurs, en fonction de leurs besoins. Ils peuvent, par exemple, demander à l’application de trouver « des choses à faire entre amis le soir », et l’IA se chargera de proposer des activités appropriées dans les environs.

Google Maps Télécharger gratuitement

Gemini pourra aussi bien mettre en avant une destination en particulier, en affichant les avis d’autres utilisateurs ou en menant vers des articles la mentionnant, ou bien en proposer plusieurs en fonction de certaines thématiques. L’application affichera aussi un résumé des commentaires laissés sur les établissements, une fonctionnalité qui pose autant de questions qu’elle peut être pratique pour pouvoir rapidement choisir un endroit où aller.

Gemini peut aider à trouver des idées de sorties et synthétiser les avis // Source : Google

Bien entendu, l’IA ne fait pas tout, et Google Maps connaît aussi quelques améliorations plus en lien avec son sujet de prédilection : la navigation. L’application va désormais afficher des indications plus précises sur la carte, telles que les passages piétons et certains panneaux, tout en affichant en temps réel les informations sur les perturbations météorologiques en cours.

La firme ne s’est pas non plus arrêtée de travailler sur Immersive View, la vue tout en 3D de Google Maps qui permet de se repérer un peu plus facilement dans son environnement. Du moins, dans les zones prises en charge. La fonctionnalité n’est en effet pas encore disponible partout, mais connaît toutefois une extension à 150 nouvelles villes à travers le monde. Une bonne nouvelle, qui s’accompagne d’une visualisation des conditions météo locales.

Immersive View se complète progressivement // Source : Google

Dans un billet de blog, Google annonce commencer le déploiement de ces nouveautés dans les semaines à venir, aussi bien sur Android que sur iOS, mais n’a pas encore donné de date précise. Patience, donc.

Enfin, les signalements sur Waze sans devoir quitter la route des yeux (ou presque)

Si vous êtes plutôt team Waze, ne vous inquiétez pas : vous allez aussi avoir droit à votre lot de nouveautés. Et, l’une d’entre elles est plutôt utile, puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité de signalement conversationnel permettant de faire des signalements à voix haute. Ainsi, au lieu de devoir naviguer dans les menus de l’application pour avertir d’un embouteillage, il suffira de dire « Embouteillage devant » pour le signaler aux autres utilisateurs.

Waze permet enfin de faire des signalements vocalement // Source : Google

Bien entendu, la fonctionnalité est appuyée par Gemini, et on peut s’attendre à ce que l’IA finisse par aider davantage les conducteurs à interagir avec l’application et les autres usagers à l’avenir. Du moins, on peut l’espérer.

Waze – GPS, Maps & Traffic Télécharger gratuitement

Waze introduit aussi la prise en compte des zones scolaires. Une alerte sera affichée lors des trajets qui passent par une d’entre elles, incitant ainsi les conducteurs à être plus prudents.

Si l’apparition de ces dernières sur nos cartes devrait arriver sous peu, la fonctionnalité de signalement conversationnel va d’abord passer par une phase de test chez certains utilisateurs et en anglais seulement.