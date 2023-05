Google Maps : une nouvelle vue ultra immersive va débarquer, l’effet wahou est réel

Google a présenté une nouvelle version de Google Maps à l’occasion de la Google I/O. Une vue aérienne représentant l’ensemble de l’environnement va notamment être déployée. Mais seules quelques villes y auront droit au départ.

Google Maps va accueillir une toute nouvelle vue encore plus immersive. Google a présenté cette nouveauté lors de la Google I/O 2023. L’idée est bien évidemment de vous orienter encore plus facilement qu’aujourd’hui, avec une vue à la 3e personne et une représentation relativement exhaustive de l’environnement.

Une vue 3D impressionnante

Bâtiments en 3D, arbres, routes, circulation routière : la petite démonstration 3D du géant américain lors de l’événement a globalement fait son effet. Google Maps sera aussi en mesure de vous indiquer la qualité de l’air de votre trajet selon le trafic automobile du moment, mais aussi des indications météorologiques.

Source : Google Source : Google Keynote Source : Google

Ce nouveau point de vue ultra immersif permettra en tout cas de mieux comprendre l’environnement qui vous entoure, afin de mieux vous orienter selon vos besoins. Immersive View, du nom de la fonction, sera lancée dès cet été. Quinze villes y auront droit d’ici la fin de l’année, dont Londres, New York, Tokio et San Francisco. Aucune ville française n’a été citée.

