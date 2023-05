Google Maps : bonne nouvelle, Paris aura droit à cette fonction bluffante

Contrairement à ce que l'on pouvait initialement croire, la ville de Paris est concernée par l'impressionnante fonction Immersive View for Routes qui va débarquer dans Google Maps.

Une fois n’est pas coutume, Google Maps a fait partie des applications qui ont eu droit à leur quart d’heure de gloire pendant la Google I/O 2023. Au milieu des annonces en pagaille liées à l’IA, la firme de Mountain View a dévoilé la fonction « Immersive View for Routes ».

L’option Immersive View — Vue immersive — permettait déjà de découvrir des lieux au travers d’une modélisation 3D photoréaliste basée sur toutes les données d’imagerie que Google a à sa disposition.

Cette fonction va être poussée plus loin avec Immersive View for Routes. Vous pourrez ainsi planifier votre trajet (à pied, en vélo ou en voiture) en prévisualisant, au travers de cette vue 3D immersive, l’état de la circulation, la qualité de l’air et la météo. La démo était bluffante.

La ville de Paris finalement concernée

Hélas, pendant la conférence d’ouverture de l’I/O 2023, Google se contentait de dire que 15 villes allait être concernées par ce déploiement et n’en citait que quatre.

On avait alors peu d’espoir qu’une ville française en profitent. Or, au détour d’une table ronde organisée en marge de la présentation, nous avons pu découvrir la liste complète des villes concernées par Immersive View for Routes, et Paris y figure. Un article de blog confirme par ailleurs l’information.

Voici la liste complète :

Amsterdam

Berlin

Dublin

Florence

Las Vegas

Londres

Los Angeles

Miami

New York

Paris

San Francisco

San Jose

Seattle

Tokyo

Venise

Pour rappel, ce déploiement dans Google Maps est prévu « dans les prochains mois ».

NB. Notre journaliste Omar participe à la Google I/O à Mountain View dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Google.

