Voici une astuce pratique sur l’interface One UI 7 de Samsung basée sur Android 15. On vous dit comment afficher les notifications et les paramètres rapides sur le même écran.

Comment bien configurer les notifications sur Samsung One UI 7 // Source : Frandroid

Imaginez. Vous êtes équipé du meilleur smartphone Samsung Galaxy que vous adorez et vous êtes tout enthousiaste à l’idée de recevoir la mise à jour One UI 7 basée sur Android 15. Et là, c’est le drame.

À lire aussi :

Samsung Galaxy S24 et One UI 7 : la mise à jour est enfin disponible en France (pour de vrai cette fois)

Enfer et damnation ! Vous remarquez que l’affichage des notifications et du volet des paramètres rapides n’a plus rien à voir avec ce que vous connaissiez !

L’affichage par défaut des notifications One UI 7

En effet, c’est l’un des nombreux changements esthétiques et pratiques de One UI 7. Comme c’est le cas sur d’autres smartphones Android, Samsung s’inspire d’iOS. Ainsi, par défaut, One UI 7 sépare les volets des notifications et des paramètres rapides.

Il faut un glissement vers le bas sur la moitié droite de l’écran pour afficher les tuiles du centre de contrôle et sur la moitié gauche pour voir les dernières alertes entrantes de vos applications.

Pas de panique, si cette présentation vous rebute et que vous voulez revenir à un affichage plus classique, à l’ancienne, vous pouvez le faire très rapidement. On vous explique.

Comment configurer l’affichage des notifications sur One UI 7

Pour tout afficher au même endroit, avec la liste de notifications juste en dessous des paramètres rapides, la marche à suivre est assez simple.

Déroulez les paramètres rapides en faisant un glissement vers le bas sur la moitié droite de l’écran.

En haut à droite, tapez sur l’icône en forme de crayon. Là, c’est en haut à gauche qu’il faut regarder et sélectionner Paramètres du volet. Dans le menu qui s’affiche, cochez la bulle En même temps au lieu de Séparés. Revenez en arrière et appuyez sur Terminé en haut à droite de l’écran.

Désormais, vos notifications sur One UI 7 s’affiche au même endroit que les paramètres rapides.