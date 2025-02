Offre inédite de -70 % sur la Galaxy Watch 6 Classic, la meilleure montre de Samsung en 2023

Notée 8/10 dans nos colonnes, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic est une smartwatch avec un bel écran, de nombreuses fonctions et une lunette tournante très pratique. Elle cumule promotion et offre de remboursement pour passer à 149 euros au lieu de 499 euros, dans sa version 47 mm et compatible 4G.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic sous Wear OS // Source : Brice Zerouk – Frandroid

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic est sur le marché depuis le mois d’août 2023 et reste une véritable référence en la matière. Elle combine un aspect élégant qui fait que vous pouvez la porter en casual, tout en proposant des fonctions de suivi de santé et sportives assez poussées. Sans oublier la possibilité de passer vos appels, répondre à vos messages et bien d’autres options accessibles via le Play Store. Une belle montre avec 350 euros de réduction quand on cumule toutes les remises.

Ce qu’il faut retenir sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Des matériaux de qualité (verre saphir et acier inoxydable) et la lunette tournante

Son écran rond Amoled lumineux de toute beauté

Wear OS est au point et offre de nombreuses possibilités logicielles

Une Samsung Galaxy Watch 6 Classic en version 4G et 47 mm comme celle-ci coûtait, neuve, 499 euros en aout 2023. Chez Darty, elle est affichée à 249 euros. Une belle remise accompagnée d’une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu’au 30 avril 2025, qui fait, qu’au final, vous n’aurez dépensé que 149 euros pour cette très bonne montre connectée.

Une montre de belle taille avec un écran lumineux

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic proposée ici est le modèle le plus grand, 47 mm, qui fait 46,5 mm de diamètre pour 10,9 mm d’épaisseur et un poids de 59 grammes. Vous retrouvez dessus beaucoup de caractéristiques de la Galaxy Watch 4 Classic, notamment les boutons et le séparateur, et surtout cette lunette rotative pratique qui ne vient pas empiéter sur l’écran. Petit point bonus pour les esthètes : le retour haptique quand elle tourne, très satisfaisant sans pour autant être invasif.

Au centre de cette montre, bien sûr, l’écran. Sur la version 47 mm il fait 1,47 pouce de diamètre. C’est une petite dalle OLED qui affiche de belles couleurs vives, un taux de contraste qui tend vers l’infini et une luminosité qui peut monter jusqu’à 2000 cd/m². Autant dire que même en plein soleil, elle reste parfaitement lisible. Le capteur de luminosité permet d’adapter celle de l’écran en fonction de votre environnement.

Des fonctions poussées qui ont un impact sur la batterie

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic fonctionne avec une puce Exynos W930, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Elle fonctionne avec Wear OS 4 et la surcouche One UI 5 Watch qui donne accès à toutes les fonctions de la montre. Notez que la version proposée ici est compatible 4G, donc si vous avez de quoi profiter de cette option, vous n’avez même pas besoin d’avoir votre smartphone à proximité pour l’utiliser pleinement.

En plus de pouvoir accéder à quasiment toutes les apps classiques de votre smartphone, la montre est équipée de capteurs de santé et de sport pour suivre tous vos progrès. SpO2, GPS, cardiofréquencemètre, température, composition corporelle ou encore électrocardiogramme, elle est complète. Tout ça met la batterie a mal puisqu’elle tombe à plat au bout de 48h, et encore, en usage minimal. Attendez-vous donc à passer par la case recharge tous les soirs si vous comptez en profiter tout le lendemain.

Il y a beaucoup à dire sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic, et ça a été fait dans notre test complet du produit à retrouver ici pour avoir plus d’informations.

