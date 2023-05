Samsung annonce One UI 5 Watch : nouveautés et montres compatibles, tout ce qu’il faut savoir

Les Galaxy Watch 4 et 5 devraient recevoir cette mise à jour dont on connaît déjà quelques-unes des nouveautés.

Les smartphones Samsung tournent sous One UI 5 (Android 13), c’est maintenant au tour des montres connectées du constructeur de passer à One UI 5 Watch, nous apprend Sam Mobile.

Nouveautés de One UI 5 Watch

Trois nouveautés ont d’ores et déjà été présentées. La première porte sur une amélioration du suivi du sommeil. Samsung annonce l’ajout d’une nouvelle interface utilisateur appelée « Sleep Insights » qui devrait afficher un aperçu « plus clair » du niveau de repos de la nuit passée. Plus intéressant, One UI 5 Watch veut vous aider à créer des meilleures habitudes de sommeil.

Puisque montre connectée rime souvent avec montre de sport, Samsung n’a pas oublié ce public et veut s’améliorer dans ce secteur. Une nouvelle interface va afficher les zones de fréquences cardiaques personnalisées, une analyse de la course en temps réel et un programme d’entraînement par intervalles personnalisé.

Samsung annonce aussi que les utilisateurs de Galaxy Watch 5 Pro pourront accéder aux fichiers GPX directement sur Samsung Health.

Dernière nouveauté de poids, concernant la sécurité, One UI Watch intègre un nouveau système de SOS. Celui-ci permet de prendre contact directement avec un numéro d’urgence et d’envoyer des informations sur l’emplacement du porteur et sa situation médicale. La détection de chute est en outre activée par défaut pour les utilisateurs à partir de 55 ans.

Les montres compatibles avec One UI 5 Watch

Seules les deux dernières fournées de montres Samsung pourront profiter de cette nouveauté. Voici les modèles :

La phase de test en bêta va s’ouvrir pour certains utilisateurs inscrits au programme Samsung Members. À l’instar de ce qu’on connait sur les smartphones Samsung, on s’attend à ce que cette phase de test ne soit pas ouverte à la France.

