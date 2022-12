Active Backup : comment Synology vous propose de protéger vos fichiers présents dans le cloud

Si le cloud s’avère extrêmement pratique pour stocker et partager aisément fichiers et données, il n’est pas faillible. Voilà pourquoi Synology vous propose de découvrir Active Backup, un service permettant de sauvegarder toutes vos données en ligne localement, sur un NAS.

Avec plus de 20 ans d’expérience au compteur, Synology fait figure de leader dans le domaine des solutions de stockage locale, en particulier grâce à son expertise dans les NAS. Une expérience que le constructeur met désormais à profit pour assurer la sauvegarde et la protection des données grâce à des logiciels innovants et simples à utiliser, à la manière d’Active Backup.

Derrière Active Backup se cache une solution de sauvegarde des données stockées sur des services de cloud, ou bien sur des machines locales, de façon à les rapatrier facilement sur votre NAS. Avec Active Backup, vous pourrez aisément rapatrier vos données présentes sur vos comptes Microsoft 365 ou Google Workspace, mais aussi sur vos serveurs ou machines virtuelles. Une bonne manière de protéger vos fichiers les plus importants en cas d’interruption de service ou lors d’une alerte de cybersécurité.

Protégez simplement vos données stockées en ligne

Dans son utilisation classique, un NAS sert essentiellement à offrir un espace de stockage conséquent et sécurisé pour tous les documents que vous ne souhaitez pas conserver sur votre ordinateur. Il s’agit aussi bien souvent d’un outil parfait pour partager lesdits fichiers à de tierces personnes en évitant de recouvrir à des services intercalaires.

Avec Active Backup, Synology offre une nouvelle corde à ses NAS en leur permettant de servir de backup aux données stockées dans le cloud, mais aussi à celles stockées plus traditionnellement sur un PC. Une évolution loin d’être anodine, et parfaitement logique au vu de l’augmentation des attaques sur les services de stockage en ligne et l’essor des attaques basées sur l’ingénierie sociale.

En l’état, Synology propose trois versions d’Active Backup :

Active Backup for Business : une solution qui, comme son nom l’indique, s’adresse aux entreprises et permet de récupérer sur un NAS les fichiers stockés sur des PC, serveurs et machines virtuelles ;

une solution qui, comme son nom l’indique, s’adresse aux entreprises et permet de récupérer sur un NAS les fichiers stockés sur des PC, serveurs et machines virtuelles ; Active Backup for Google Workspace : un module complémentaire à Active Backup qui permet de récupérer les données présentes dans les différents services de la suite Google (mail, évènements, agenda, contacts ou Drive) ;

un module complémentaire à Active Backup qui permet de récupérer les données présentes dans les différents services de la suite Google (mail, évènements, agenda, contacts ou Drive) ; Active Backup for Microsoft 365 : un module complémentaire à Active Backup qui permet de récupérer les données présentes dans les différents services de la suite Microsoft (OneDrive, SharePoint, Exchange Online, Teams).

En complément de cette solution de backup, Synology accorde une importance particulière à la protection des données stockées sur ses dispositifs. La prochaine version de son software (DSM 7.2), dévoilée il y a de cela quelques semaines, devrait d’ailleurs apporter quelques nouveautés allant dans ce sens. On retiendra par exemple :

la possibilité de chiffrer des volumes de stockages complets ;

l’introduction de dossiers WORN (Write Once Read Many) qui ne peuvent être modifiés de quelques sortes que ce soit après leur création ;

des avancées sur la sécurisation du système de partage, et notamment du protocole SMB.

Active Backup, comment ça fonctionne ?

Active Backup se présente sous la forme d’un logiciel bardé de fonctionnalités dédiées à la récupération et à la protection des données que vous possédez en ligne. Il ne s’agit toutefois pas d’un service qui se charge de tout à votre place. C’est à l’utilisateur de définir et gérer les sauvegardes, leur fréquence et la manière dont sont entreposées les données sur votre NAS.

Active Backup est un outil extrêmement complet, qui offre de nombreuses possibilités à ses utilisateurs. L’un de ses plus gros avantages, en plus de sa gratuité, est sans aucun doute le fait qu’il vous permet de sauvegarder autant de comptes Google Workspace ou Microsoft 365 que vous le souhaitez (dans la limite du stockage disponible sur le NAS évidemment) sans avoir à payer pour une quelconque licence.

Une fois que vous aurez lié vos différents comptes à Active Backup, vous pourrez tout gérer directement, depuis une interface unifiée et simple d’accès. Vous pourrez ainsi décider de la fréquence de vos sauvegardes ou gérer les fichiers récupérés. Synology a d’ailleurs beaucoup travaillé cette partie gestion de fichiers et vous permet de conserver différentes versions d’un même fichier au sein de vote sauvegarde.

De nombreux outils de recherche vous permettent ensuite de naviguer au sein de vos différents backups. Vous pourrez ainsi rechercher très facilement des éléments précis (email, contact, images, documents), choisir la version dudit élément puis consulter un aperçu avant de le restaurer.

Quel matériel utiliser avec Active Backup ?

Pour profiter pleinement des possibilités offertes par Active Backup, il faut impérativement posséder un NAS Synology. Le constructeur propose d’ailleurs une vaste gamme de machines compatibles et parmi elles, le DiskStation DS1522+.

Ce NAS, adapté aux particuliers, aux créateurs de contenus ou aux petites entreprises, offre le parfait compromis entre efficacité et polyvalence. Relativement compacte et discrète, elle peut accueillir jusqu’à 5 disques durs (voire 15 avec les extensions ad hoc). Les emplacements se répartissent comme tel :

2 emplacements NVMe pour disques durs M.2 ;

5 emplacements SATA (pour des SSD et des HDD 2,5 ou 3,5 pouces).

Pour des performances optimales, Synology vous conseille d’ailleurs d’utiliser ses propres références, comme le SSD M.2 SNV3400, le SSD SAT5200 ou le HDD HAT5300. Le DiskStation 1522+ se démarque par une excellente connectivité grâce à quatre ports 1 GbE, et la possibilité d’ajouter un module 10 GbE si le besoin s’en fait sentir.

Le DiskStation 1522+ est habituellement vendu aux alentours de 900 euros chez les différents revendeurs, physiques ou en ligne. Pour plus d’informations sur ce produit, n’hésitez pas à aller visiter sa page sur le site de Synology.